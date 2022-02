Provides an interface to convert PDF's pages to png files in Node.js by using ImageMagick.

Installation

npm install pdf-image

Ensure you have convert , gs , and pdfinfo (part of poppler) commands.

Ubuntu

sudo apt- get install imagemagick ghostscript poppler-utils

OSX (Yosemite)

brew install imagemagick ghostscript poppler

Usage

Convert single page:

var PDFImage = require ( "pdf-image" ).PDFImage; var pdfImage = new PDFImage( "/tmp/slide.pdf" ); pdfImage.convertPage( 0 ).then( function ( imagePath ) { fs.existsSync( "/tmp/slide-0.png" ) });

Convert full file

var PDFImage = require ( "pdf-image" ).PDFImage; var pdfImage = new PDFImage( "/tmp/slide.pdf" ); pdfImage.convertFile().then( function ( imagePaths ) { });

Convert full file and merge result into single image

var PDFImage = require ( "pdf-image" ).PDFImage; var pdfImage = new PDFImage( "/tmp/slide.pdf" , { combinedImage : true }); pdfImage.convertFile().then( function ( imagePaths ) { });

Express

Following example shows an example of pdf-image in Express, which gives URLs for each pages of a PDF like http://example.com:3000/tmp/slide.pdf/0.png .

app.get( /(.*\.pdf)\/([0-9]+).png$/i , function ( req, res ) { var pdfPath = req.params[ 0 ]; var pageNumber = req.params[ 1 ]; var PDFImage = require ( "pdf-image" ).PDFImage; var pdfImage = new PDFImage(pdfPath); pdfImage.convertPage(pageNumber).then( function ( imagePath ) { res.sendFile(imagePath); }, function ( err ) { res.send(err, 500 ); }); });

Options

Following example shows an example of how to add imagemagick command-line options (you can find the complete list here -> http://www.imagemagick.org/script/convert.php):