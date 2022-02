Utils to tamper with PCM formats/buffers. In particular, converting Buffer to AudioBuffer, ArrayBuffer to AudioBuffer, AudioBuffer to ArrayBuffer or AudioBuffer to Buffer.

var pcm = require ( 'pcm-util' )

Default PCM format to use for any operations

pcm.defaults === { channels : 2 , sampleRate : 44100 , interleaved : true , float : false , signed : true , bitDepth : 16 , byteOrder : 'LE' , max : 32767 , min : -32768 , samplesPerFrame : 1024 , id : 'S_16_LE_2_44100_I' }

Normalize passed format: ensure all the properties are present and do not contradict.

Retrieve format-related properties from audio buffer, return not normalized format.

Compare whether two formats are equal to each other.

Convert buffer/arrayBuffer with the format to audio buffer.

Convert audio buffer to array buffer with the format .

Convert array buffer from one format to another.

