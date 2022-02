Sort a list of file/directory paths, such that something like this:

[ 'a/world' , 'a/lib/index.js' , 'b/package.json' , 'b/lib/3/index.js' , 'b/lib/2/README.js' , 'a/hello' , 'b/lib/2/index.js' , 'a/lib/README.md' , 'b/lib/3/README.js' , 'c' ]

Becomes something like this:

[ 'a/hello' , 'a/world' , 'a/lib/index.js' , 'a/lib/README.md' , 'b/package.json' , 'b/lib/2/index.js' , 'b/lib/2/README.js' , 'b/lib/3/index.js' , 'b/lib/3/README.js' , 'c' ]

Installation

npm install path-sort

Usage

Takes an array of filenames with an optional delimiter ( sep ), returning a sorted copy.

Returns a Array.prototype.sort -friendly method. It's a little slower but easier to use in some cases.