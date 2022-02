Install

npm install password-validator

Usage

var passwordValidator = require ( 'password-validator' ); var schema = new passwordValidator(); schema .is().min( 8 ) .is().max( 100 ) .has().uppercase() .has().lowercase() .has().digits( 2 ) .has().not().spaces() .is().not().oneOf([ 'Passw0rd' , 'Password123' ]); console .log(schema.validate( 'validPASS123' )); console .log(schema.validate( 'invalidPASS' )); console .log(schema.validate( 'joke' , { list : true }));

Advanced usage

Details about failed validations

Sometimes just knowing that the password validation failed or what failed is not enough and it is important too get more context. In those cases, details option can be used to get more details about what failed.

console .log(schema.validate( 'joke' , { details : true }));

The above code will output:

[ { validation : 'min' , arguments : 8 , message : 'The string should have a minimum length of 8 characters' }, { validation : 'uppercase' , message : 'The string should have a minimum of 1 uppercase letter' }, { validation : 'digits' , arguments : 2 , message : 'The string should have a minimum of 2 digits' } ]

Custom validation messages

The validation messages can be overriden by providing a description of the validation. For example:

schema.not().uppercase( 8 , 'maximum 8 chars in CAPS please' )

The above validation, on failure, should return the following object:

{ validation : 'min' , arguments : 8 , inverted : true , message : 'maximum 8 chars in CAPS please' },

Rules

Rules supported as of now are:

Rules Descriptions digits([count], [description]) specifies password must include digits (optionally provide count paramenter to specify at least n digits) letters([count], [description]) specifies password must include letters (optionally provide count paramenter to specify at least n letters) lowercase([count], [description]) specifies password must include lowercase letters (optionally provide count paramenter to specify at least n lowercase letters) uppercase([count], [description]) specifies password must include uppercase letters (optionally provide count paramenter to specify at least n uppercase letters) symbols([count], [description]) specifies password must include symbols (optionally provide count paramenter to specify at least n symbols) spaces([count], [description]) specifies password must include spaces (optionally provide count paramenter to specify at least n spaces) min(len, [description]) specifies minimum length max(len, [description]) specifies maximum length oneOf(list) specifies the whitelisted values not([regex], [description]) inverts the result of validations applied next is() inverts the effect of not() has([regex], [description]) inverts the effect of not() and applies a regex (optional)

Options

The following options can be passed to validate method:

list - If set, validate method returns a list of rules which failed instead of true/false.

Resources

API Reference latest others

Wiki

Changelog

For APIs of other older versions, head to Wiki.

License

MIT License