Enforce rules on passwords.

install

npm install --save password-rules

Or download password-rules.js for a browser.

api

Options:

minimumLength : default 8

: default 8 maximumLength : default Infinity

: default Infinity requireCapital : default true

: default true requireLower : default true

: default true requireNumber : default true

: default true requireSpecial : default false

Returns false if there are no issues. Otherwise, returns an object like