kakao oauth2 로그인과 passport 모듈 연결체.

install

npm install passport-kakao

how to use

https://developers.kakao.com/ 에서 애플리케이션을 등록한다.

방금 추가한 애플리케이션의 제품 설정 - 카카오 로그인에 들어가서 활성화 설정을 ON으로 한 뒤 저장한다.

설정 - 일반에서, 플랫폼 추가를 누른 후 웹 플랫폼을 추가한다.

웹 플랫폼 설정의 사이트 도메인에 자신의 사이트 도메인을 추가한다. (ex : http://localhost:3000)

프로그램 상에서는 아래와 같이 사용한다.

clientSecret을 활성화 한 경우 해당 파라메터를 같이 넘겨줘야한다.

const passport = require ( 'passport' ) const KakaoStrategy = require ( 'passport-kakao' ).Strategy passport.use( new KakaoStrategy({ clientID : clientID, clientSecret : clientSecret, callbackURL : callbackURL }, (accessToken, refreshToken, profile, done) => { User.findOrCreate(..., (err, user) => { if (err) { return done(err) } return done( null , user) }) } ))

기본 callbackPath는 /oauth 이고 https://developers.kakao.com 에서 수정할 수 있다. 하지만 callbackURL은 사이트 도메인/oauth 로 설정하는 것을 권장함. (ex : http://myhomepage.com:3000/oauth )

profile property

profile에는 아래의 property들이 설정되어 넘겨진다.

key value 비고 provider String kakao 고정 id Number 사용자의 kakao id _raw String 사용자 정보 조회로 얻어진 json string _json Object 사용자 정보 조회로 얻어진 json 원본 데이터

simple sample

설치 & 실행

./sample/sample.js 의 appKey 를 https://developers.kakao.com 에서 발급받은 JS appKey 값으로 셋팅. command line 에서 아래의 커맨드 실행 브라우져를 열고 127.0.0.1:3000/login 을 입력 후 이후 과정을 진행한다.

cd ./sample npm install node app

mean.io 와 쉽게 연동하기

수정해야하는 파일들은 아래와 같다.

file path 설명 server/config/env/development.js 개발환경 설정파일 server/config/env/production.js 운영환경 설정파일 server/config/models/user.js 사용자 모델 server/config/passport.js passport script server/routes/users.js 사용자 로그인 관련 routes file public/auth/views/index.html 로그인 화면

(1) mean.io app을 생성 한다. (ex : mean init kakaoTest)

(2) 해당 모듈을 연동할 mean.io app에 설치한다.(npm install passport-kakao --save)

(3) server/config/env/development.js 와 production.js 에 kakao 관련 설정을 아래와 같이 추가한다.

module .exports = { db : 'mongodb' , app : { name : 'passport-kakao' , }, kakao : { clientID : 'kakao app rest api key' , callbackURL : 'http://localhost:3000/oauth' , }, }

(4) server/config/models/users.js 의 사용자 스키마 정의에 kakao: {} 를 추가한다.

(5) server/config/passport.js 파일에 아래 구문을 추가한다.

var KakaoStrategy = require ( 'passport-kakao' ).Strategy passport.use( new KakaoStrategy( { clientID : config.kakao.clientID, callbackURL : config.kakao.callbackURL, }, function ( accessToken, refreshToken, profile, done ) { User.findOne( { 'kakao.id' : profile.id, }, function ( err, user ) { if (err) { return done(err) } if (!user) { user = new User({ name : profile.username, username : profile.id, roles : [ 'authenticated' ], provider : 'kakao' , kakao : profile._json, }) user.save( function ( err ) { if (err) { console .log(err) } return done(err, user) }) } else { return done(err, user) } } ) } ) )

(6) server/routes/users.js 에 아래와 같은 구문을 추가한다.

app.get( '/auth/kakao' , passport.authenticate( 'kakao' , { failureRedirect : '#!/login' , }), users.signin ) app.get( '/oauth' , passport.authenticate( 'kakao' , { failureRedirect : '#!/login' , }), users.authCallback )

(7) public/auth/views/index.html 에 kakao login을 연결한다.

< div > < div class = "row" > < div class = "col-md-offset-1 col-md-5" > < a href = "/auth/facebook" > < img src = "/public/auth/assets/img/icons/facebook.png" /> </ a > < a href = "/auth/twitter" > < img src = "/public/auth/assets/img/icons/twitter.png" /> </ a > < a href = "/auth/kakao" > < img src = "https://developers.kakao.com/assets/img/about/logos/kakaolink/kakaolink_btn_medium.png" /> </ a > </ div > </ div > < div class = "col-md-6" > < div ui-view > </ div > </ div > </ div >

(8) grunt로 mean.io app 실행 후, 실제 로그인 연동 테스트를 해본다.

기타

passport-oauth 모듈과 passport-facebook 모듈을 참고함.