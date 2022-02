Cas authentication strategies for Passport.

Install

npm install passport-cas

Configure Strategy

passport.use( new (require( 'passport-cas' ).Strategy)({ ssoBaseURL: 'http://www.example.com/' , serverBaseURL: 'http://localhost:3000' }, function ( login , done) { User .findOne({ login : login }, function (err, user ) { if (err) { return done(err); } if (! user ) { return done( null , false , {message: 'Unknown user' }); } return done( null , user ); }); }));

Authenticate Requests

passport.authenticate( 'cas' , function (err, user , info ) { if (err) { return next (err); } if (! user ) { req. session .messages = info .message; return res.redirect( '/' ); } req. logIn ( user , function (err) { if (err) { return next (err); } req. session .messages = '' ; return res.redirect( '/' ); }); })

For example:

// GET : '/cas_login' exports.casLogin = function (req, res, next) { passport.authenticate( 'cas' , function (err, user , info ) { if (err) { return next (err); } if (! user ) { req. session .messages = info .message; return res.redirect( '/' ); } req. logIn ( user , function (err) { if (err) { return next (err); } req. session .messages = '' ; return res.redirect( '/' ); }); })(req, res, next); };

CAS versions

CAS 3.0 configuration

Since CAS3.0, the validation service returns a list of attributes for the authenticated user. Here is how you can use them:

passport.use( new (require( 'passport-cas' ).Strategy)({ version : 'CAS3.0' , ssoBaseURL: 'http://www.example.com/' , serverBaseURL: 'http://localhost:3000' }, function (profile, done) { var login = profile. user ; User .findOne({ login : login }, function (err, user ) { if (err) { return done(err); } if (! user ) { return done( null , false , {message: 'Unknown user' }); } user .attributes = profile.attributes; return done( null , user ); }); }));

CAS 2.0 configuration

CAS 2.0 will work with the CAS 3.0 configuration, but you need to set the validation endpoint.

passport.use( new (require( 'passport-cas' ).Strategy)({ version : 'CAS3.0' , ssoBaseURL: 'http://www.example.com/' , serverBaseURL: 'http://localhost:3000/cas' , validateURL: '/serviceValidate' }, function (profile, done) { var login = profile. user ; User .findOne({ login : login }, function (err, user ) { if (err) { return done(err); } if (! user ) { return done( null , false , {message: 'Unknown user' }); } return done( null , user ); }); }));

License

The MIT License