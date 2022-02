Parses a number and unit string, eg "20px" into [20, "px"] .

var unit = require ( 'parse-unit' ) console .log( unit( "50 gold" ) )

Usage

Parses the string and its unit, returning an array containing the number and unit, separated.

"-20 foo" => [- 20 , "foo" ] "5.5%" => [ 5.5 , "%" ] 5 => [ 5 , "" ] "5" => [ 5 , "" ]

This will create a new array unless you specify an array to out , which allows you to re-use arrays.

License

MIT, see LICENSE.md for details.