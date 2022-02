Returns a Number from a localized price string.

Installation

npm install --save parse-price

Usage

Receives a string (price) as input and returns a Number (or NaN ) as output.

var parsePrice = require ( 'parse-price' ) parsePrice( '€1.234,56' ) parsePrice( 'US$ 1.234,56' ) parsePrice( '£1,234.56' ) parsePrice( 'R$1.234,56' ) parsePrice( '1 234,56 руб' ) parsePrice( '1,234.56 ₪' )

caiogondim.com · GitHub @caiogondim · Twitter @caio_gondim