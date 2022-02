parse messy human date and time strings

example

var parse = require ( 'parse-messy-time' ); var q = process.argv.slice( 2 ).join( ' ' ); console .log(parse(q));

output:

$ date; cal Tue Apr 14 12 :20:12 PDT 2015 April 2015 Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 $ node parse.js last wednesday Wed Apr 08 2015 00 :00:00 GMT-0700 (PDT) $ node parse.js 9pm on the 4th of july 1988 Mon Jul 04 1988 21 :00:00 GMT-0700 (PDT) $ node parse.js next friday Fri Apr 24 2015 00 :00:00 GMT-0700 (PDT) $ node parse.js this friday Fri Apr 17 2015 00 :00:00 GMT-0700 (PDT) $ node parse.js 6 am tomorrow Wed Apr 15 2015 06 :00:00 GMT-0700 (PDT) $ node parse.js in 2hrs 50 minutes Tue Apr 14 2015 15 :10:12 GMT-0700 (PDT) $ node parse.js 2.5 hours ago Tue Apr 14 2015 09 :50:12 GMT-0700 (PDT)

methods

var parse = require ( 'parse-messy-time' )

var d = parse(str, opts)

Parse str , returning a Date instance d .

opts.now - interpret str with respect to opts.now , default Date.now()

install

With npm do:

npm install parse-messy-time

license

MIT