Parse a Links header into a javascript object.

I'll no longer maintain this repository. li is a fork from this repository and allows parse and stringify.

Install

npm install parse-links

Usage

var parseLinks = require ( 'parse-links' ); var someLinksHeader = '</api/users?page=0&per_page=2>; rel="first", ' + '</api/users?page=1&per_page=2>; rel="next", ' + '</api/users?page=3&per_page=2>; rel="last"' ; console .log(parseLinks(someLinksHeader));

License

MIT!