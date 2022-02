Parse CLI help output

Install

$ npm install parse-help

Usage

import parseHelp from 'parse-help' ; const help = ` Usage $ unicorn <name> Options --rainbow Lorem ipsum dolor sit amet -m, --magic Aenean commodo ligula eget dolor --pony Nullam dictum felis eu pede -c, --color Donec quam felis Examples $ unicorn Peachy $ unicorn Sparkle --rainbow --magic ` ; parseHelp(help);

