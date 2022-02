Parse a google place into a normal US address format

Install

$ npm install

Usage

var parseGooglePlace = require ( 'parse-google-place' ) parseGooglePlace(googlePlace)

API

parseGooglePlace(place) -> address

place

Required Type: object

A place from the google places API. See ./fixture.js for an example.

Returns address

"Address" is an object with the following keys:

streetNumber

streetName

address

city

county

stateShort

stateLong

countryShort

countryLong

zipCode

Any properties not found in the place result will default to empty string.

License

MIT © Andrew Joslin