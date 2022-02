A parcel plugin for image minification

Affected image formats

Currently supported extensions are .jpg , .jpeg , .png , .gif , .svg

Installation

yarn add parcel-plugin-imagemin -D

or

npm install parcel-plugin-imagemin -D

Usage

Image minification is only done on production builds so parcel build ... , this to improve rebuild speeds in dev mode (the imagemin data is cached so it should be pretty quick in prod as well)

Configuration

Configuration file used by this plugin is imagemin.config.js

module .exports = { "gifsicle" : { "optimizationLevel" : 2 , "interlaced" : false , "colors" : 10 }, "mozjpeg" : { "progressive" : true , "quality" : 10 }, "pngquant" : { "quality" : [ 0.25 , 0.5 ] }, "svgo" : { "plugins" : [ { "removeViewBox" : false }, { "cleanupIDs" : true }, ] }, "webp" : { "quality" : 10 } }

See imagemin's API for further information: https://github.com/imagemin

License

MIT License