Parcel plugin for generating an bundle manifest.

Usage

install

npm install --save-dev parcel-plugin-bundle-manifest

build

parcel build entry .js

Output

Output a parcel-manifest.json file to the same directory as the bundle file.

dist/entry.html

dist/{hash}.js

dist/{hash}.css

dist/parcel-manifest.json

The Manifest will look like this :

{ "index.html" : "/dist/index.html" , "index.js" : "/dist/5f0796534fe2892712053b3a035f585b.js" , "main.scss" : "/dist/5f0796534fe2892712053b3a035f585b.css" }

License

MIT