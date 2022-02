Pandas for JavaScript

pandas.js is an open source (experimental) library mimicking the Python pandas library. It relies on Immutable.js as the NumPy base. The main data objects in pandas.js are the Series and the DataFrame

Documentation

See the docs

See also this post on use for optimizing React logic.

Installation and use

npm install pandas-js

Importing Series and DataFrame

import { Series, DataFrame } from 'pandas-js' ;

Create a new Series

const ds = new Series([ 1 , 2 , 3 , 4 ], { name : 'My test name' , index : [ 2 , 3 , 4 , 5 ]}) ds.toString()

Filter a Series

const ds = new Series([ 1 , 2 , 3 ]); ds.filter(ds.gte( 2 ));

Filtering can be done with generic methods

const ds = new Series([ 1 , 2 , 3 ], { name : 'Test name' }) ds.eq( 1 ); ds.eq( new Series([ 0 , 2 , 3 ])); ds.eq(Immutable.List([ 0 , 2 , 3 ])); ds.eq([ 0 , 2 , 3 ]); ds.filter(ds.eq([ 0 , 2 , 3 ]));

Create a new DataFrame

const df = new DataFrame([{ x : 1 , y : 2 }, { x : 2 , y : 3 }, { x : 3 , y : 4 }]) df.toString();

Filtering a DataFrame

const df = new DataFrame(Immutable.Map({ x : new Series([ 1 , 2 ]), y : new Series([ 2 , 3 ])})); df.filter(df.get( 'x' ).gt( 1 )); df.filter([ false , true ]); df.filter(Immutable.Map([ false , true ]));

Development

Testing and build

npm run test npm run build

Testing uses Jest. Building requires the babel compiler.