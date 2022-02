Integração ao Pagseguro para sistemas usando o Node.js

Instalação

npm install pagseguro

Como usar

Veja um exemplo de projeto utilizando o pacote pagseguro acessando este repositório: https://github.com/emersonjsouza/node-pagseguro-sample.git

Para pagamentos únicos

var pag, pagseguro; pagseguro = require ( 'pagseguro' ); pag = new pagseguro({ email : 'suporte@lojamodelo.com.br' , token : '95112EE828D94278BD394E91C4388F20' }); pag.currency( 'BRL' ); pag.reference( '12345' ); pag.addItem({ id : 1 , description : 'Descrição do primeiro produto' , amount : "4230.00" , quantity : 3 , weight : 2342 }); pag.addItem({ id : 2 , description : 'Esta é uma descrição' , amount : "5230.00" , quantity : 3 , weight : 2342 }); pag.addItem({ id : 3 , description : 'Descrição do último produto' , amount : "8230.00" , quantity : 3 , weight : 2342 }); pag.buyer({ name : 'José Comprador' , email : 'comprador@uol.com.br' , phoneAreaCode : '51' , phoneNumber : '12345678' }); pag.shipping({ type : 1 , street : 'Rua Alameda dos Anjos' , number : '367' , complement : 'Apto 307' , district : 'Parque da Lagoa' , postalCode : '01452002' , city : 'São Paulo' , state : 'RS' , country : 'BRA' }); pag.setRedirectURL( "http://www.lojamodelo.com.br/retorno" ); pag.setNotificationURL( "http://www.lojamodelo.com.br/notificacao" ); pag.send( function ( err, res ) { if (err) { console .log(err); } console .log(res); });

Assinaturas (Pagamentos Recorrentes)

var pagseguro = require ( 'pagseguro' ), pag = new pagseguro({ email : 'suporte@lojamodelo.com.br' , token : '95112EE828D94278BD394E91C4388F20' , mode : 'subscription' }); pag .currency( 'BRL' ) .reference( '12345' ); pag.buyer({ name : 'José Comprador' , email : 'comprador@uol.com.br' , phoneAreaCode : '51' , phoneNumber : '12345678' , street : 'Rua Alameda dos Anjos' , number : '367' , complement : 'Apto 307' , district : 'Parque da Lagoa' , postalCode : '01452002' , city : 'São Paulo' , state : 'RS' , country : 'BRA' }); pag.preApproval({ charge : 'auto' , name : 'Assinatura de serviços' , details : 'Assinatura mensal para prestação de serviço da loja modelo' , amountPerPayment : '50.00' , period : 'monthly' , finalDate : '2016-10-09T00:00:00.000-03:00' }); pag .setRedirectURL( "http://www.lojamodelo.com.br/retorno" ) .setNotificationURL( "http://www.lojamodelo.com.br/notificacao" ); pag.setReviewURL( "http://www.lojamodelo.com.br/revisao" ); pag.send( function ( err, res ) { if (err) { console .log(err); } console .log(res); });

Modo Sandbox

O modo Sandbox do PagSeguro (hoje, 09/10/2014, em beta) permite o desenvolvedor a testar seu código usando o serviço do PagSeguro sem disparar transações reais mas ainda recebendo notificações. Por enquanto ele só dá suporte a pagamentos padrão, logo para testar assinaturas ainda é necessário realizar uma transação real.

Para utilizar o modo Sandbox, basta inicializar a biblioteca com a opção mode : 'sandbox' como no exemplo abaixo e utilizá-la para gerar pagamentos avulsos.

var pagseguro = require ( 'pagseguro' ), pag = new pagseguro({ email : 'suporte@lojamodelo.com.br' , token : '95112EE828D94278BD394E91C4388F20' , mode : 'sandbox' });

É preciso gerar um token específico para o modo Sandbox na Página do Sandbox do PagSeguro

Changelog