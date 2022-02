pagination

Pagination for javascript/nodejs

usage example

var pagination = require ( 'pagination' ); var paginator = pagination.create( 'search' , { prelink : '/' , current : 1 , rowsPerPage : 200 , totalResult : 10020 }); console .log(paginator.render());

Or customized renderer

This example show how to generate markup for twitter boostrap, see example/twitter.html for template rendering

var pagination = require ( 'pagination' ) var boostrapPaginator = new pagination.TemplatePaginator({ prelink : '/' , current : 3 , rowsPerPage : 200 , totalResult : 10020 , slashSeparator : true , template : function ( result ) { var i, len, prelink; var html = '<div><ul class="pagination">' ; if (result.pageCount < 2 ) { html += '</ul></div>' ; return html; } prelink = this .preparePreLink(result.prelink); if (result.previous) { html += '<li class="page-item"><a class="page-link" href="' + prelink + result.previous + '">' + this .options.translator( 'PREVIOUS' ) + '</a></li>' ; } if (result.range.length) { for ( i = 0 , len = result.range.length; i < len; i++) { if (result.range[i] === result.current) { html += '<li class="active page-item"><a class="page-link" href="' + prelink + result.range[i] + '">' + result.range[i] + '</a></li>' ; } else { html += '<li class="page-item"><a class="page-link" href="' + prelink + result.range[i] + '">' + result.range[i] + '</a></li>' ; } } } if (result.next) { html += '<li class="page-item"><a class="page-link" href="' + prelink + result.next + '" class="paginator-next">' + this .options.translator( 'NEXT' ) + '</a></li>' ; } html += '</ul></div>' ; return html; } }); console .log(boostrapPaginator.render());

OR

var pagination = require ( 'pagination' ); var paginator = new pagination.SearchPaginator({ prelink : '/' , current : 10 , rowsPerPage : 200 , totalResult : 10020 }); console .log(paginator.render());

< div class = "paginator" > < a href = "/?page=9" class = "paginator-previous" > Previous </ a > < a href = "/?page=8" class = "paginator-page paginator-page-first" > 8 </ a > < a href = "/?page=9" class = "paginator-page" > 9 </ a > < a href = "/?page=10" class = "paginator-current" > 10 </ a > < a href = "/?page=11" class = "paginator-page" > 11 </ a > < a href = "/?page=12" class = "paginator-page paginator-page-last" > 12 </ a > < a href = "/?page=11" class = "paginator-next" > Next </ a > </ div >

OR need data from the calculation

var pagination = require ( 'pagination' ); var paginator = new pagination.SearchPaginator({ prelink : '/' , current : 3 , rowsPerPage : 200 , totalResult : 10020 }); console .log(paginator.getPaginationData()); { prelink : '/' , current : 3 , previous : 2 , next : 4 , first : 1 , last : 51 , range : [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ], fromResult : 401 , toResult : 600 , totalResult : 10020 , pageCount : 51 }

Pagination on client side

< html > < head > < script src = "../release/pagination.full.min.js" > </ script > </ head > < body > < div id = "paging" > </ div > < script type = "text/javascript" > ( function ( ) { var paginator = new pagination.ItemPaginator({ prelink : '/' , current : 3 , rowsPerPage : 200 , totalResult : 10020 }); var html = paginator.render(); var paginator = pagination.create( 'search' , { prelink : '/' , current : 1 , rowsPerPage : 200 , totalResult : 10020 }); html += paginator.render(); document .getElementById( "paging" ).innerHTML = html; })(); </ script > </ body > </ html >

You can browse example folder for more. Release folder contains all mimified versions for browser. To customize your need you can use ./bin/build.js -h html += paginator.render();

Classes

options See Options bellow

See also http://developer.yahoo.com/ypatterns/navigation/pagination/search.html

options See Options bellow

See also http://developer.yahoo.com/ypatterns/navigation/pagination/item.html

options See Options bellow

This class will render the markup as desired. The options must contains property "template" It can be either a template string or a compiled template. The local variables available in the template are

prelink String

String preparedPreLink String

String current Integer

Integer previous Integer

Integer next Integer

Integer first Integer

Integer last Integer

Integer range Array

Array fromResult Integer

Integer toResult Integer

Integer totalResult Integer

Integer pageCount Integer

Integer translations Object with properties NEXT, PREVIOUS, FIRST, LAST, CURRENT_PAGE_REPORT

API

Return an object contains data for rendering markup. See example above.

Set value to a single for option. See options section bellow

prelink String

Append page param to the link

Return the rendered markup

type String

String options Object see Options section bellow

Wrapper for create instance of classes above

See pagination.TemplateEngine.compile bellow

str Template string

Template string options object which can contains .open .close .cache and .id

Options

Object to pass to paginator classes (second argument when using create function)

Number of total items in result set

Link to append the page-param

Number of items per page, default to 10

Number of links to create in page range, default to 5. This value will be ignored when using item pagination.

Indicate which page is the current one. Page always starts with 1.

To indicate if the result from CURRENT_PAGE_REPORT translation can be cached or not. Default is false. The cache is global and will be the same for all instances which have specified translationCacheKey as bellow.

For supporting multiple versions of translation of CURRENT_PAGE_REPORT. It can use for multilanguages or different formats. Default is "en"

For translations of FIRST, NEXT, ... Simple example

var translations = { 'PREVIOUS' : 'Voorgaand' , 'NEXT' : 'Volgende' , 'FIRST' : 'Eerst' , 'LAST' : 'Laatste' , 'CURRENT_PAGE_REPORT' : 'Resulten {FromResult} - {ToResult} van {TotalResult}' }; var item = new ItemPaginator({ prelink : '/' , pageLinks : 5 , current : 5 , totalResult : 100 , translator : function ( str ) { return translations[str]; } });

The name of the page parameter. Default is "page"

Indicate if using slash instead of equal sign, ie /page/2 instead of /?page=2, default is false.

This can be a template string or a compiled template (function). The compiled function will be called with an object as argument.

Acknowledgements

Template engine is taking mostly from https://github.com/vanng822/ejs which is a fork of https://github.com/visionmedia/ejs