Compose promise-returning & async functions into a reusable pipeline

Install

npm install p-pipe

Usage

import pPipe from 'p-pipe' ; const addUnicorn = async string => ` ${string} Unicorn` ; const addRainbow = async string => ` ${string} Rainbow` ; const pipeline = pPipe(addUnicorn, addRainbow); console .log( await pipeline( '❤️' ));

API

The input functions are applied from left to right.

input

Type: Function

Expected to return a Promise or any value.

