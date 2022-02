Synchronously write a file and create its ancestor directories if needed

import {readFileSync} from 'fs' ; import outputFileSync from 'output-file-sync' ; outputFileSync( 'foo/bar/baz.txt' , 'Hi!' ); readFileSync( 'foo/bar/baz.txt' , 'utf8' );

This module is very similar to fs-extra's fs.outputFileSync method, but different in the following points:

output-file-sync returns the path of the directory created first. See the API document for more details. output-file-sync accepts mkdirp options. import {statSync} from 'fs' ; import outputFileSync from 'output-file-sync' ; outputFileSync( 'foo/bar' , 'content' , { mode : 33260 }); statSync( 'foo' ).mode; output-file-sync validates its arguments strictly, and prints highly informative error message.

Installation

Use npm.

npm install output-file-sync

API

import outputFileSync from 'output-file-sync' ;

outputFileSync(path, data [, options])

path: string

data: string , Buffer or Uint8Array

options: Object (options for fs.writeFileSync and mkdirp) or string (encoding)

Return: string if it creates more than one directories, otherwise null

It writes the data to a file synchronously. If ancestor directories of the file don't exist, it creates the directories before writing the file.

import {statSync} from 'fs' ; import outputFileSync from 'output-file-sync' ; outputFileSync( 'foo/bar/baz/qux.txt' , 'Hello' , 'utf-8' ); statSync( 'foo/bar/baz' ).isDirectory(); statSync( 'foo/bar/baz/qux.txt' ).isFile();

It returns the directory path just like mkdirp.sync does:

Returns the first directory that had to be created, if any.

const dir = outputFileSync( 'foo/bar/baz.txt' , 'Hello' ); dir === path.resolve( 'foo' );

options

All options for fs.writeFileSync and mkdirp are available.

Additionally, you can pass fileMode and dirMode options to set different permission between the file and directories.

Set the mode of a file, overriding mode option.

Set the modes of directories, overriding mode option.

outputFileSync( 'dir/file' , 'content' , { dirMode : '0745' , fileMode : '0644' }); fs.statSync( 'dir' ).mode.toString( 8 ); fs.statSync( 'dir/file' ).mode.toString( 8 );

Related

output-file – asynchronous version

License

ISC License © 2017 - 2019 Watanabe Shinnosuke