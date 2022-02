Parser and converter for org-mode (http://orgmode.org/) notation written in JavaScript.

Interactive Editor

For working example, see http://mooz.github.com/org-js/editor/.

Installation

npm install org

Simple example of org -> HTML conversion

var org = require ( "org" ); var parser = new org.Parser(); var orgDocument = parser.parse(orgCode); var orgHTMLDocument = orgDocument.convert(org.ConverterHTML, { headerOffset : 1 , exportFromLineNumber : false , suppressSubScriptHandling : false , suppressAutoLink : false }); console .dir(orgHTMLDocument); console .log(orgHTMLDocument.toString())

Writing yet another converter