add suffixes to numbers (1st, 33rd, etc.)

Installation

Install with component(1):

component install stephenmathieson/ordinal-number-suffix

API

Add the appropriate suffix to number .

Example

var ordinal = require ( 'ordinal-number-suffix' ) assert(ordinal( 0 ) === '0th' ); assert(ordinal( 41 ) === '41st' ); assert(ordinal( 3 ) === '3rd' );

License

MIT