OPTIONAL

Node-optional allows you to optionally 'require' modules without surrounding everything with 'try/catch'. Usage and installation is easy and this module itself is very easy and straightforward to use.

Install

npm install optional

Requirements

Nodejs v4.0.0 or later

Usage

var optional = require ( "./optional" ); var express = optional( "express" ); var fs = optional( "fs" ); console .log( "express: " + express); console .log( "fs: " + fs);

Output:

express: null fs: [object Object]

Changelog