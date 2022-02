Webpack plugin that uses optimize-js

Thanks to @nolanlawson for his awesome work.

Install

npm i --save-dev optimize-js-plugin

Usage

const OptimizeJsPlugin = require ( "optimize-js-plugin" ); module .exports = { entry : output: plugins: [ new webpack.optimize.UglifyJsPlugin(options), new OptimizeJsPlugin({ sourceMap : false }) ] }

Options

All options as mentioned here