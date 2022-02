A convenience wrapper for many of Openstack's ecosystem of things

Install

npm install openstack-wrapper

General Usage

Step 1 - Basic Authentication:

var OSWrap = require ( 'openstack-wrapper' ); var keystone = new OSWrap.Keystone( 'http://www.keystone.url' ); keystone.getToken( 'username' , 'password' , function ( error, token ) { if (error) { console .error( 'an error occured' , error); } else { console .log( 'A general token object has been retrived' , token); } });

Step 2 - Listing Projects:

var OSWrap = require ( 'openstack-wrapper' ); var keystone = new OSWrap.Keystone( 'http://www.keystone.url' ); keystone.listProjects( 'username' , 'general_token_value' , function ( error, projects_array )) { if (error) { console .error( 'an error occured' , error); } else { console .log( 'A list of projects was retrived' , projects_array); } });

Step 3 - Authenticating for a particular project:

var OSWrap = require ( 'openstack-wrapper' ); var keystone = new OSWrap.Keystone( 'http://www.keystone.url' ); keystone.getProjectToken( 'general_token_value' , 'project_id' , function ( error, project_token ) { if (error) { console .error( 'an error occured' , error); } else { console .log( 'A project specific token has been retrived' , project_token); } });

Step 4 - Other Calls:

var OSWrap = require ( 'openstack-wrapper' ); var nova = new OSWrap.Nova( 'nova_endpoint_url' , 'project_token_value' ); nova.listServers( function ( error, servers_array ) { if (error) { console .error( 'an error occured' , error); } else { console .log( 'A list of servers have been retrived' , servers_array); } });

Simplified Usage:

var OSWrap = require ( 'openstack-wrapper' ); OSWrap.getSimpleProject( 'username' , 'password' , 'project_id' , 'keystone_url' , function ( error, project ) { if (error) { console .log( 'An error occured' , error); } else { console .log( 'A Simple Project Object was retrieved' , project); project.nova.listServers( function ( error, servers_array ) { if (error) { console .error( 'An error occured' , error); } else { console .log( 'A list of servers was retrived' , servers_array); } }); } });

Objects & Methods

Keystone (aka Identity)

new Keystone(v3_public_url)

setTimeout(timeout_milliseconds)

setLogger(logger_obj)

setMangler(mangler_lib) --DEPRECATED

getToken(username, password, domain(optional), callback)

getProjectTokenById(generic_token_value, project_id, callback)

getProjectTokenByName(generic_token_value, domain_id, project_name, callback)

listProjects(project_token_value, callback) - token from any project w/admin privledges

getProjectByName(project_token_value, project_name, callback) - token from any project w/admin privledges

listUserProjects(username, generic_token_value, callback)

listRoles(project_token_value, callback)

listRoleAssignments(project_token_value, project_id, callback)

addRoleAssignment(project_token_value, project_id, entry_id, entry_type, role_id, callback)

removeRoleAssignment(project_token_value, project_id, entry_id, entry_type, role_id, callback)

listRegions(generic_token_value, callback)

Nova (aka Compute)

new Nova(v2_public_url, project_token_value)

setTimeout(timeout_milliseconds)

setLogger(logger_obj)

setMangler(mangler_lib) --DEPRECATED

Servers listServers([options], callback) getServer(server_id, callback) createServer(data_object, callback) renameServer(server_id, new_name_string, callback) resizeServer(server_id, flavor_id, callback) confirmResizeServer(server_id, callback) revertResizeServer(server_id, callback) removeServer(server_id, callback) rebootServer(server_id, callback) forceRebootServer(server_id, callback) stopServer(server_id, callback) startServer(server_id, callback) pauseServer(server_id, callback) suspendServer(server_id, callback) resumeServer(server_id, callback) getConsoleURL(console_type_string, server_id, callback) getServerLog(server_id, log_length_integer, callback) createServerImage(server_id, data_object, callback) setMetaData(server_id, data_object, callback)

Flavors listFlavors(callback) getFlavor(flavor_id, callback)

Project Networks listProjectNetworks(callback)

Floating Ips listFloatingIps(callback) listFloatingIps(options, callback) getFloatingIp(floating_ip_id, callback) createFloatingIp(data_object, callback) removeFloatingIp(floating_ip_id, callback) associateFloatingIp(server_id, ip_address, callback) disassociateFloatingIp(server_id, ip_address, callback)

Floating IP Pools listFloatingIpPools(callback) getFloatingIpPool(id, callback)

Availability Zones listAvailabilityZones(callback) getAvailabilityZone(id, callback)

Key Pairs listKeyPairs(callback) getKeyPair(key_pair_id, callback) createKeyPair(key_pair_name, public_key, callback) removeKeyPair(key_pair_id, callback)

Quota/Usage getQuotaSet(project_id, callback) setQuotaSet(project_id, data_object, callback) getTenantUsage(project_id, start_date_object, end_date_object, callback)

Security Groups assignSecurityGroup(security_group_name, server_id, callback) removeSecurityGroup(security_group_name, server_id, callback)



Glance (aka Image)

new Glance(v2_public_url, project_token_value)

setTimeout(timeout_milliseconds)

setMangler(mangler_lib) --DEPRECATED

listImages(callback)

getImage(image_id, callback)

queueImage(data_object, callback)

uploadImage(image_id, stream_object, callback)

updateImage(image_id, data_object, callback

removeImage(image_id, callback)

Neutron (aka Network)

new Neutron(v2_public_url, project_token_value)

setTimeout(timeout_milliseconds)

setLogger(logger_obj)

setMangler(mangler_lib) --DEPRECATED

Networks listNetworks(callback(error, array)) getNetwork(network_id, callback(error, obj))

Routers listRouters(callback(error, array)) getRouter(router_id, callback(error, obj))

FloatingIps createFloatingIp(floating_network_id, callback(error, obj)) listFloatingIps(callback(error, array)) getFloatingIp(ip_id, callback(error, obj)) updateFloatingIp(ip_id, port_id, callback(error, obj)) removeFloatingIp(ip_id, callback(error))

Ports listPorts(callback(error, array)) listPorts(options, callback(error, array)) getPort(port_id, callback(error, obj)) updatePort(port_id, data_object, callback(error, obj))

Security Groups createSecurityGroup(group_name, data_object, callback(error, obj)) listSecurityGroups(project_id, callback(error, array)) getSecurityGroup(group_id, callback(error, obj)) updateSecurityGroup(group_id, data_object, callback(error, obj)) removeSecurityGroup(group_id, callback(error))

SecurityGroupRules createSecurityGroupRule(group_id, data_object, callback(error, obj)) listSecurityGroupRules(callback(error, array)) getSecurityGroupRule(rule_id, callback(error, obj))



Octavia (aka LoadBalancing)

new Octavia(v2_public_url, project_token_value)

setTimeout(timeout_milliseconds)

setRequestID(request_id)

setUserName(user_name)

setLogger(logger_obj)

setRetries(retries_on_locked)

setRetryDelay(delay_milliseconds)

Load Balancers createLoadBalancer(project_id, options_obj, cb(error, result_obj)) listLoadBalancers(cb(error, result_array)) getLoadBalancer(loadbalancer_id, cb(error, result_obj)) updateLoadBalancer(loadbalancer_id, options_obj, result_obj)) removeLoadBalancer(loadbalancer_id, cb(error))

LB Listeners createLBListener(loadbalancer_id, protocol, options_obj, cb(error, result_obj)) listLBListeners(cb(error, result_array)) getLBListener(listener_id, cb(error, result_obj)) updateLBListener(listener_id, options_obj, cb(error, result_obj)) removeLBListener(listener_id, cb(error))

LB Pools createLBPool(protocol, lb_algorithm, options_obj, cb(error, result_obj)) listLBPools(cb(error, result_array)) getLBPool(pool_id, cb(error, result_obj)) updateLBPool(pool_id, options_obj, cb(error, result_obj)) removeLBPool(pool_id, cb(error))

LB Health Monitors createLBHealthMonitor(pool_id, type, delay, timeout, max_retries, options_obj, cb(error, result_obj)) listLBHealthMonitors(cb(error, result_array)) getLBHealthMonitor(health_monitor_id, cb(error, result_obj)) updateLBHealthMonitor(health_monitor_id, options_obj, cb(error, result_obj)) removeLBHealthMonitor(health_monitor_id, cb(error))

LB Pool Members createLBPoolMember(pool_id, address, protocol_port, options_obj, cb(error, result_obj)) listLBPoolMembers(pool_id, cb(error, result_array)) getLBPoolMember(pool_id, member_id, cb(error, result_obj)) updateLBPoolMember(pool_id, member_id, options_obj, cb(error, result_obj)) removeLBPoolMember(pool_id, member_id, cb(error))



Heat (aka Orchestration)

new Heat(v1_public_url, project_token_value)

setTimeout(timeout_milliseconds)

Stacks listStacks(options_obj, cb(error, result_obj)) createStack(stack_name, options_obj, cb(error, result_obj)) updateStack(stack_name, stack_id, options_obj, cb(error, result_obj)) deleteStack(stack_name, stack_id, cb(error, result_obj))



Running Tests

To run the tests:

cd openstack_wrapper/ npm install npm test

Change Log

Updated Nova.createServerImage to handle Nova 2.45+ format (new output format breaks backwards compat on this method so incrimented minor ver)

Added Heat object and methods

Added project network listing to Nova

Added region listing to Keystone

Added optional filtering on server listing calls

Added Octavia calls for LoadBalancers, Listeners, Pools, HealthChecks, and Members

Mangling is now Deprecated and not available in any new methods (like the Octavia ones) because 1-way mangling was a bad idea 2-way is better implemented in-app

Added support for a logger object instead of replacing entire request object to faciliate remote call logging.

Removed multiple error types. All methods now return a general error with a 'detail' property containing call details if a call was made

Removed global timeout feature (too confusing when that was/wasn't in play)

Removed usage of OpenStackErrors. Specifically removed all references of isError() & getError() in favor of: isRequestError() & getRequestError().

Added structures for additional neutron functionality to be released in 1.5.X

License

Copyright (c) 2014 Go Daddy Operating Company, LLC

See LICENSE.txt for more info.