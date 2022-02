Deprecated use portfinder

openport

Finds open network ports.

Installation

$ npm install openport

Quick Examples

var op = require ( 'openport' ), http = require ( 'http' ); op.find( function ( err, port ) { if (err) { console .log(err); return ; } }); op.find( { ports : [ 1024 , 1025 , 1026 , 1028 ], count : 2 }, function ( err, ports ) { if (err) { console .log(err); return ; } } ); op.find( { startingPort : 1024 , endingPort : 2000 , avoid : [ 1025 , 1500 ] }, function ( err, port ) { if (err) { console .log(err); return ; } } ); op.find( { count : 2 , createServer : function ( port, callback ) { var server = http.createServer( function ( req, res ) { }); server.port = port; server.once( 'error' , function ( ex ) { callback(ex); }); server.listen(port, function ( ) { callback( null , server); }); } }, function ( err, servers ) { if (err) { console .log(err); return ; } } );

API Documentation

