Open Chinese Convert 開放中文轉換

Introduction 介紹

Open Chinese Convert (OpenCC, 開放中文轉換) is an opensource project for conversions between Traditional Chinese, Simplified Chinese and Japanese Kanji (Shinjitai). It supports character-level and phrase-level conversion, character variant conversion and regional idioms among Mainland China, Taiwan and Hong Kong. This is not translation tool between Mandarin and Cantonese, etc.

中文簡繁轉換開源項目,支持詞彙級別的轉換、異體字轉換和地區習慣用詞轉換(中國大陸、臺灣、香港、日本新字體)。不提供普通話與粵語的轉換。

Discussion (Telegram): https://t.me/open_chinese_convert

Features 特點

嚴格區分「一簡對多繁」和「一簡對多異」。

完全兼容異體字,可以實現動態替換。

嚴格審校一簡對多繁詞條,原則爲「能分則不合」。

支持中國大陸、臺灣、香港異體字和地區習慣用詞轉換,如「裏」「裡」、「鼠標」「滑鼠」。

詞庫和函數庫完全分離,可以自由修改、導入、擴展。

Installation 安裝

See Download.

Usage 使用

Online demo 線上轉換展示

Warning: This is NOT an API. You will be banned if you make calls programmatically.

npm npm install opencc

JavaScript

const OpenCC = require ( 'opencc' ); const converter = new OpenCC( 's2t.json' ); converter.convertPromise( "汉字" ).then( converted => { console .log(converted); });

TypeScript

import { OpenCC } from 'opencc' ; async function main ( ) { const converter: OpenCC = new OpenCC( 's2t.json' ); const result: string = await converter.convertPromise( '汉字' ); console .log(result); }

See demo.js and ts-demo.ts.

Python

PyPI pip install opencc (Windows, Linux, Mac)

import opencc converter = opencc.OpenCC( 's2t.json' ) converter.convert( '汉字' )

int main () { const SimpleConverter converter ( "s2t.json" ) ; converter.Convert( "汉字" ); return 0 ; }

C

int main () { opencc_t opencc = opencc_open( "s2t.json" ); const char * input = "汉字" ; char * converted = opencc_convert_utf8(opencc, input, strlen (input)); opencc_convert_utf8_free(converted); opencc_close(opencc); return 0 ; }

Document 文檔: https://byvoid.github.io/OpenCC/

Command Line

opencc --help

opencc_dict --help

opencc_phrase_extract --help

Others (Unofficial)

Configurations 配置文件

預設配置文件

s2t.json Simplified Chinese to Traditional Chinese 簡體到繁體

Simplified Chinese to Traditional Chinese 簡體到繁體 t2s.json Traditional Chinese to Simplified Chinese 繁體到簡體

Traditional Chinese to Simplified Chinese 繁體到簡體 s2tw.json Simplified Chinese to Traditional Chinese (Taiwan Standard) 簡體到臺灣正體

Simplified Chinese to Traditional Chinese (Taiwan Standard) 簡體到臺灣正體 tw2s.json Traditional Chinese (Taiwan Standard) to Simplified Chinese 臺灣正體到簡體

Traditional Chinese (Taiwan Standard) to Simplified Chinese 臺灣正體到簡體 s2hk.json Simplified Chinese to Traditional Chinese (Hong Kong variant) 簡體到香港繁體

Simplified Chinese to Traditional Chinese (Hong Kong variant) 簡體到香港繁體 hk2s.json Traditional Chinese (Hong Kong variant) to Simplified Chinese 香港繁體到簡體

Traditional Chinese (Hong Kong variant) to Simplified Chinese 香港繁體到簡體 s2twp.json Simplified Chinese to Traditional Chinese (Taiwan Standard) with Taiwanese idiom 簡體到繁體(臺灣正體標準)並轉換爲臺灣常用詞彙

Simplified Chinese to Traditional Chinese (Taiwan Standard) with Taiwanese idiom 簡體到繁體(臺灣正體標準)並轉換爲臺灣常用詞彙 tw2sp.json Traditional Chinese (Taiwan Standard) to Simplified Chinese with Mainland Chinese idiom 繁體(臺灣正體標準)到簡體並轉換爲中國大陸常用詞彙

Traditional Chinese (Taiwan Standard) to Simplified Chinese with Mainland Chinese idiom 繁體(臺灣正體標準)到簡體並轉換爲中國大陸常用詞彙 t2tw.json Traditional Chinese (OpenCC Standard) to Taiwan Standard 繁體(OpenCC 標準)到臺灣正體

Traditional Chinese (OpenCC Standard) to Taiwan Standard 繁體(OpenCC 標準)到臺灣正體 hk2t.json Traditional Chinese (Hong Kong variant) to Traditional Chinese 香港繁體到繁體(OpenCC 標準)

Traditional Chinese (Hong Kong variant) to Traditional Chinese 香港繁體到繁體(OpenCC 標準) t2hk.json Traditional Chinese (OpenCC Standard) to Hong Kong variant 繁體(OpenCC 標準)到香港繁體

Traditional Chinese (OpenCC Standard) to Hong Kong variant 繁體(OpenCC 標準)到香港繁體 t2jp.json Traditional Chinese Characters (Kyūjitai) to New Japanese Kanji (Shinjitai) 繁體(OpenCC 標準,舊字體)到日文新字體

Traditional Chinese Characters (Kyūjitai) to New Japanese Kanji (Shinjitai) 繁體(OpenCC 標準,舊字體)到日文新字體 jp2t.json New Japanese Kanji (Shinjitai) to Traditional Chinese Characters (Kyūjitai) 日文新字體到繁體(OpenCC 標準,舊字體)

New Japanese Kanji (Shinjitai) to Traditional Chinese Characters (Kyūjitai) 日文新字體到繁體(OpenCC 標準,舊字體) tw2t.json Traditional Chinese (Taiwan standard) to Traditional Chinese 臺灣正體到繁體(OpenCC 標準)

Build 編譯

Build with CMake

Linux & Mac OS X

g++ 4.6+ or clang 3.2+ is required.

make

Windows Visual Studio:

build.cmd

Test 測試

Linux & Mac OS X

make test

Windows Visual Studio:

test.cmd

Benchmark 基準測試

make benchmark

Example results (from Github CI):

1: ------------------------------------------------------------------ 1: Benchmark Time CPU Iterations 1: ------------------------------------------------------------------ 1: BM_Initialization/hk2s 1.56 ms 1.56 ms 442 1: BM_Initialization/hk2t 0.144 ms 0.144 ms 4878 1: BM_Initialization/jp2t 0.260 ms 0.260 ms 2604 1: BM_Initialization/s2hk 23.8 ms 23.8 ms 29 1: BM_Initialization/s2t 25.6 ms 25.6 ms 28 1: BM_Initialization/s2tw 24.0 ms 23.9 ms 30 1: BM_Initialization/s2twp 24.6 ms 24.6 ms 28 1: BM_Initialization/t2hk 0.052 ms 0.052 ms 12897 1: BM_Initialization/t2jp 0.141 ms 0.141 ms 5012 1: BM_Initialization/t2s 1.30 ms 1.30 ms 540 1: BM_Initialization/tw2s 1.39 ms 1.39 ms 529 1: BM_Initialization/tw2sp 1.69 ms 1.69 ms 426 1: BM_Initialization/tw2t 0.089 ms 0.089 ms 7707 1: BM_Convert2M 582 ms 582 ms 1 1: BM_Convert/100 1.07 ms 1.07 ms 636 1: BM_Convert/1000 11.0 ms 11.0 ms 67 1: BM_Convert/10000 113 ms 113 ms 6 1: BM_Convert/100000 1176 ms 1176 ms 1

License 許可協議

Apache License 2.0

Third Party Library 第三方庫

darts-clone BSD License

marisa-trie BSD License

tclap MIT License

rapidjson MIT License

Google Test BSD License

All these libraries are statically linked by default.

Change History 版本歷史

Introduction 詳細介紹 https://github.com/BYVoid/OpenCC/wiki/%E7%B7%A3%E7%94%B1

現代漢語常用簡繁一對多字義辨析表 http://ytenx.org/byohlyuk/KienxPyan

Contributors 貢獻者

Please feel free to update this list if you have contributed OpenCC.