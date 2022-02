JavaScript client library for consuming OpenAPI-enabled APIs with axios. Types included.

Features

Create API clients from OpenAPI v3 definitions

Create API clients from OpenAPI v3 definitions Easy to use API to call API operations using JavaScript methods client.getPet(1) client.searchPets() client.searchPets({ ids: [1, 2, 3] }) client.updatePet(1, payload)

Easy to use API to call API operations using JavaScript methods Built on top of the robust axios JavaScript library

Built on top of the robust axios JavaScript library Isomorphic, works both in browser and Node.js

Isomorphic, works both in browser and Node.js Generate TypeScript definitions (.d.ts) for your APIs with full IntelliSense support

Documentation

See full README.md

See DOCS.md

Quick Start

npm install --save axios openapi-client-axios

yarn add axios openapi-client-axios

With promises / CommonJS syntax:

const OpenAPIClientAxios = require ( 'openapi-client-axios' ).default; const api = new OpenAPIClientAxios({ definition : 'https://example.com/api/openapi.json' }); api.init() .then( client => client.getPetById( 1 )) .then( res => console .log( 'Here is pet id:1 from the api' , res.data));

With async-await / ES6 syntax: