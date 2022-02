Open color

Open color is an open-source color scheme optimized for UI like font, background, border, etc.

Goals

All colors shall have adequate use

Provide general color for UI design

All colors will be beautiful in itself and harmonious

At the same brightness level, the perceived brightness will be constant

Note

The colors are subject to change in the future. Thus, using an Open color as a main identity color is not recommended.

Available Colors

Installation

$ npm install open -color

or

$ bower install open -color

Currently Supported Formats, Language Environments, Libraries

CSS, Sass, Less, Stylus, JSON, SVG, TeX, Open Color Tools (.oco), PowerPaint (.rcpx), Sketch (.sketchpalette), Inkscape, aco, clr, Tailwind, TypeScript

Variable Convention

Sass, SCSS

$oc-(color)-(number)

Less

@oc- (color)-(number)

Stylus

oc- (color) -(number)

CSS

--oc- ( color ) - ( number )

oc : Abbreviation for Open color

: Abbreviation for Open color (color) : Color name such as gray, red, lime, etc.

: Color name such as gray, red, lime, etc. (number) : 0 to 9. Brightness spectrum.

How to Use

Import the file to your project and use the variables.

Example for Sass, SCSS

@import 'path/open-color'; .body { background-color: $oc-gray-0; color: $oc-gray-7; } a { color: $oc-teal-7; &:hover, &:focus, &:active { color: $oc-indigo-7; } }

Example for Tailwind CSS

module .exports = { presets : [ require ( "./open-color.js" )], purge : [], mode : "jit" , darkMode : false , theme : { extend : {}, }, variants : { extend : {}, }, plugins : [], };

Example for Less

@import 'path/open-color' ; .body { background-color : @oc-gray-0 ; color : @oc-gray-7 ; } a { color : @oc-teal-7 ; & :hover , & :focus , & :active { color : @oc-indigo-7 ; } }

Example for Stylus

@import 'path/open-color.styl' .body background-color : oc-gray- 0 color : oc-gray- 7 a color : oc-teal- 7 &:hover &:focus &:active color : oc-indigo- 7

Example for CSS

@ import 'path/open-color.css' ; .body { background-color : var (--oc-gray-0); color : var (--oc-gray-7); } a { color : var (--oc-teal-7); } a :hover , a :focus , a :active { color : var (--oc-indigo-7); }

Other Language Bindings