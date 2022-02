CLI OPCUA Client with NodeOPCUA

install from npm

npm install opcua-commander -g opcua-commander -e opc.tcp://localhost:26543

install from source

git clone https://github.com/node-opcua/opcua-commander.git cd opcua-commander npm install npm install -g typescript npm run build node dist/index.js -e opc.tcp://localhost:26543

install on ubuntu

if you have EACCES error on linux,

npm install -g opcua-commander --unsafe-perm= true --allow-root sudo npm install -g opcua-commander --unsafe-perm= true --allow-root

run with docker

build your docker image

docker build . -t commander

Run the docker image