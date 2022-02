Onno propTypes for React

yarn add onno-react

Usage

You can use onno-react in place of onno since it re-exports the API:

import styled from "styled-components" import { display, padding } from "onno-react" const Box = styled.div(display, padding) <Box display= "flex" padding= "10px" /> < Box d = "grid" p = "20em" />

To add propTypes for onno's render functions to your components:

import styled from "styled-components" import { display, padding, propTypes } from "onno-react" const Box = styled.div(display, padding) Box.propTypes = propTypes(display, padding) <Box display={ true } padding={[ false ]} /> < Box d = {true} p = {[false]} />

Render functions can be passed to propTypes as an array or list of arguments:

import { display, padding, propTypes } from "onno-react" const propTypes2 = propTypes([display, padding]) const propTypes1 = propTypes(display, padding)

Following DRY principles, wrap your render functions in an array or use onno's compose method:

import styled from "styled-components" import { display, padding, compose, propTypes } from "onno-react" const styles = [display, padding] const boxSet = compose({ name : "box" , renderers : styles }) const Box1 = styled.div(...styles) Box1.propTypes = propTypes(styles) const Box2 = styled.div(boxSet) Box2.propTypes = propTypes(boxSet)

To add other propTypes alongside the render function props:

import styled from "styled-components" import { display, padding, propTypes } from "onno-react" import { number, string } from "prop-types" const styles = [display, padding] const Box = styled.div(...styles) Box.propTypes = { ...propTypes(styles), foo : string.isRequired, bar : number.isRequired }

Sanitizing Props

To sanitize props before applying them to a component, you can use onno's omit function:

import { omit, display, padding } from "onno-react" const omitPropsKeys = omit({ propsKeys : [ "foo" , "bar" ] }) const omitRenderers = omit({ renderers : [display, padding] }) const omitComposite = omit({ propsKeys : [ "foo" , "bar" ], renderers : [display, padding] }) const props = { foo : "foo" , bar : "bar" , baz : "baz" , display : "block" , d : "inline-block" , padding : 4 , p : 8 } omitPropsKeys(props) omitRenderers(props) omitComposite(props)

Author

Matthew Wagerfield

License

MIT