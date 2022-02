Force a specific package manager to be used on a project

Usage

Add a preinstall script to your project's package.json .

If you want to force npm, add:

{ "scripts" : { "preinstall" : "npx only-allow npm" } }

If you want to force pnpm, add:

{ "scripts" : { "preinstall" : "npx only-allow pnpm" } }

If you want to force yarn, add:

{ "scripts" : { "preinstall" : "npx only-allow yarn" } }

License

MIT