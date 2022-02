Safely detect when the browser is idle. Does nothing when run in Node.

Usage

var onIdle = require ( 'on-idle' ) var html = require ( 'bel' ) var cancel = onIdle( function ( ) { var el = html` < h1 > browser is idle </ h1 > ` document .body.appendChild(el) }) if (somethingHappens) { cancel() }

API

Call a function when the browser has spare time. Calls it on the next frame if window.requestIdleCallback is not available. Does nothing in Node.

License

MIT