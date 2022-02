JSS plugin that allows to write camel cased rule properties

Internally it converts everything back to dash separated names.

Make sure you read how to use plugins in general.

Example

const styles = { container : { fontSize : '20px' , zIndex : 1 , lineHeight : 1.2 } }

.container-a24234 { font-size : 20px ; z-index : 1 ; line-height : 1.2 ; }

Demo

Simple

Issues

Run tests

yarn yarn test

License

MIT