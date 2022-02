JSS plugin that ensures style properties extend each other instead of override

Inspired by React Native. When using this plugin, more specific properties will not be overwritten by less specific.

Usage example

const styles = { container : { 'border-left' : '1px solid red' , border : '3px solid green' } }

Compiles to:

.jss-jkh4234 { border : 3px solid green; border-left : 1px solid red; }

Demo

Simple

Run tests

yarn yarn test

License

MIT