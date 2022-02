Bridger for openlayers and Apache ECharts (incubating)

git clone https://github.com/sakitam-fdd/ol3Echarts.git yarn run bootstrap yarn run dev yarn run build yarn run karma.test

安装

npm安装

注意:npm下存在两个包 ol3-echarts 和 ol-echarts 前者是在使用 openlayers 或者是 ol 的cdn时使用;后者是在使用 ol 配合打包工具使用。

// old openlayers package npm install ol3-echarts --save import ol3Echarts from 'ol3-echarts' // ol package npm install ol-echarts --save import EChartsLayer from 'ol-echarts'

cdn

cdn 引用方式只支持 旧版 openlayers 和新版 ol 的cdn引用方式,统一使用 ol3-echarts 支持。

目前可通过 unpkg.com / jsdelivr 获取最新版本的资源。

// jsdelivr (jsdelivr由于缓存原因最好锁定版本号) https://cdn.jsdelivr.net/npm/ol3-echarts@2.0.3/dist/ol3Echarts.js https://cdn.jsdelivr.net/npm/ol3-echarts@2.0.3/dist/ol3Echarts.min.js // npm https://unpkg.com/ol3-echarts/dist/ol3Echarts.js https://unpkg.com/ol3-echarts/dist/ol3Echarts.min.js

openlayers

<div id= "map" > </ div > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/openlayers/dist/ol.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts/dist/echarts.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/ol3-echarts/dist/ol3Echarts.js" > </ script > < script > var Map = new ol.Map({ target : container, layers : [ new ol.layer.Tile({ preload : 4 , source : new ol.source.OSM() }) ], loadTilesWhileAnimating : true , view : new ol.View({ projection : 'EPSG:4326' , center : [ 120.74758724751435 , 30.760422266949334 ], zoom : 8 }) }); var echartslayer = new ol3Echarts(echartsOption, { source : '' , destination : '' , hideOnMoving : true , forcedRerender : false , forcedPrecomposeRerender : false }); echartslayer.appendTo( Map ) </ script >

对于 ol version >= 5 && >=6 的版本

如果你已经对 ol 执行构建 build-legacy 那么你将能够获取一个可以通过 script 引入的 ol.js 包,这样的话你也可以使用 ol-echarts 下的 ol-echarts.js , 如果碰到鼠标事件问题,请参照 issues #45

< div id = "map" > </ div > < script src = "https://sakitam-1255686840.cos.ap-beijing.myqcloud.com/cdn/ol/v6.1.1/ol.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts/dist/echarts.js" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/ol-echarts/dist/ol-echarts.js" > </ script > < script > var osm = new ol.layer.Tile({ source: new ol.source.OSM() }); var map = new ol.Map({ target: 'map' , layers: [ osm, ], view: new ol.View({ center: ol.proj.fromLonLat([ 108.18095703125005 , 34.34141675361363 ]), projection: 'EPSG:3857' , zoom: 5 }) }); var echartslayer = new EChartsLayer({ tooltip: { trigger: "item" , formatter: "{a} <br/>{b} : {c} ({d}%)" }, legend: { orient: "vertical" , left: "right" , data: [ "直接访问" , "邮件营销" , "联盟广告" , "视频广告" , "搜索引擎" ] }, series: [ { name: "访问来源" , type: "pie" , radius: "30" , coordinates: [ 110.53450137499999 , 33.44104525 ], data: [ { value: 335 , name: "直接访问" }, { value: 310 , name: "邮件营销" }, { value: 234 , name: "联盟广告" }, { value: 135 , name: "视频广告" }, { value: 1548 , name: "搜索引擎" } ], itemStyle: { emphasis: { shadowBlur: 10 , shadowOffsetX: 0 , shadowColor: "rgba(0, 0, 0, 0.5)" } } }, { name: "访问来源" , type: "pie" , radius: "30" , coordinates: [ 113.53450137499999 , 34.44104525 ], data: [ { value: 335 , name: "直接访问" }, { value: 310 , name: "邮件营销" }, { value: 234 , name: "联盟广告" }, { value: 135 , name: "视频广告" }, { value: 1548 , name: "搜索引擎" } ], itemStyle: { emphasis: { shadowBlur: 10 , shadowOffsetX: 0 , shadowColor: "rgba(0, 0, 0, 0.5)" } } }, { name: "访问来源" , type: "pie" , radius: "30" , coordinates: [ 110.53450137499999 , 38.44104525 ], data: [ { value: 335 , name: "直接访问" }, { value: 310 , name: "邮件营销" }, { value: 234 , name: "联盟广告" }, { value: 135 , name: "视频广告" }, { value: 1548 , name: "搜索引擎" } ], itemStyle: { emphasis: { shadowBlur: 10 , shadowOffsetX: 0 , shadowColor: "rgba(0, 0, 0, 0.5)" } } } ] }); echartslayer.appendTo(map); </ script >

ol package & react

import * as React from 'react' ; import { Map , View } from 'ol' ; import TileLayer from 'ol/layer/Tile' ; import XYZ from 'ol/source/XYZ' ; import 'ol/ol.css' ; import EChartsLayer from 'ol-echarts' ; class Index extends React . Component { constructor (props, context) { super (props, context); this .state = { zoom : 14 , fov : 0 , pitch : 0 , bearing : 0 }; this .container = null ; this .map = null ; } componentDidMount () { this .map = new Map ({ target : this .container, view : new View({ center : [ 113.53450137499999 , 34.44104525 ], projection : 'EPSG:4326' , zoom : 5 }), layers : [ new TileLayer({ source : new XYZ({ url : 'http://cache1.arcgisonline.cn/arcgis/rest/services/ChinaOnline' + 'StreetPurplishBlue/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}' }) }) ] }); const echartslayer = new EChartsLayer(option, { hideOnMoving : false , hideOnZooming : false , forcedPrecomposeRerender : true }); echartslayer.appendTo( this .map); window .setTimeout( () => { echartslayer.remove(); }, 10 * 1000 ) } setRef = ( x = null ) => { this .container = x; }; render () { return ( < div ref = {this.setRef} className = "map-content" > </ div > ); } }

<div id= "map" > </ div > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/hmap-js/dist/hmap.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts/dist/echarts.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/ol3-echarts/dist/ol3Echarts.js" > </ script > < script > var Maps = new HMap( 'map' , { controls: { loading: true , zoomSlider: true , fullScreen: false }, view: { center: [ 113.53450137499999 , 34.44104525 ], projection: 'EPSG:4326' , zoom: 5 , }, baseLayers: [ { layerName: 'vector' , isDefault: true , layerType: 'TileXYZ' , projection: 'EPSG:3857' , tileGrid: { tileSize: 256 , extent: [ -2.0037507067161843E7 , -3.0240971958386254E7 , 2.0037507067161843E7 , 3.0240971958386205E7 ], origin: [ -2.0037508342787E7 , 2.0037508342787E7 ], resolutions: [ 156543.03392800014 , 78271.51696399994 , 39135.75848200009 , 19567.87924099992 , 9783.93962049996 , 4891.96981024998 , 2445.98490512499 , 1222.992452562495 , 611.4962262813797 , 305.74811314055756 , 152.87405657041106 , 76.43702828507324 , 38.21851414253662 , 19.10925707126831 , 9.554628535634155 , 4.77731426794937 , 2.388657133974685 ] }, layerUrl: 'http://cache1.arcgisonline.cn/arcgis/rest/services/ChinaOnlineStreetPurplishBlue/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}' } ] }); var echartslayer = new ol3Echarts(echartsOption, { source: '' , destination: '' , hideOnMoving: true , forcedRerender: false , forcedPrecomposeRerender: false }); echartslayer.appendTo(Maps.getMap()) </ script >

截图示例

其他示例请自己挖掘

致谢

License