OJI

(◕‿◕) Text Emoticons Maker

💾 Installation

npm i -g oji

🐾 Usage

Just type oji to start interactive emoticon creator! Works on every platform :unicorn:

✨ Make it your own!

You can add custom characters for each part by creating an optional ~/.oji directory in your root path. Add new characters to each section by creating a ~/.oji/{file}.txt with any of the corresponding filenames:

'arms_symmetric'

'arms_left'

'bodies_symmetric'

'bodies_left'

'cheeks'

'eyes'

'mouths_noses'

'bodies_right'

'arms_right'

📋 License

MIT