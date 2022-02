oicq

Install:

> npm i oicq

Usage:

const { createClient } = require ( "oicq" ) const account = 147258369 const client = createClient(account) client.on( "system.online" , () => console .log( "Logged in!" )) client.on( "message" , e => { console .log(e) e.reply( "hello world" , true ) }) client.on( "system.login.qrcode" , function ( e ) { process.stdin.once( "data" , () => { this .login() }) }).login()

注意:第一次运行程序时,有可能扫描命令行中的二维码和图片中的二维码都会显示过期,只需要重新运行一次程序即可,后面不会出现这个问题。

Api Reference

Class: Client

Method Description login() 登录 submitSlider() 提交滑动验证码 sendSmsCode() 发短信 submitSmsCode() 提交短信验证码 pickGroup() 得到一个群对象 pickFriend() 得到一个好友对象 pickMember() 得到一个群员对象 pickUser() 得到一个用户对象 pickDiscuss() 得到一个讨论组对象 setOnlineStatus() 设置在线状态 setNickname() 设置昵称 setGender() 设置性别 setBirthday() 设置生日 setDescription() 设置个人说明 setSignature() 设置个性签名 setAvatar() 设置头像 getRoamingStamp() 获取漫游表情 deleteStamp() 删除漫游表情 addClass() 添加好友分组 deleteClass() 删除好友分组 renameClass() 重命名好友分组 reloadFriendList() 重载好友列表 reloadStrangerList() 重载陌生人列表 reloadGroupList() 重载群列表 reloadBlackList() 重载黑名单列表 getSystemMsg() 获取系统消息 getForwardMsg() 解析合并转发 makeForwardMsg() 制作合并转发 getVideoUrl() 获取视频地址 cleanCache() 清空缓存文件

Property Description uin 我的账号 status 在线状态 nickname 昵称 sex 性别 age 年龄 fl 好友列表(Map) gl 群列表(Map) sl 陌生人列表(Map) gml 群员列表缓存(Map) blacklist 黑名单列表(Set) classes 好友分组(Map) stamp 漫游表情(Set)) logger 日志记录器 config 配置 dir 本地存储路径 stat 数据统计 bkn csrf-token cookies cookies tiny_id 我的频道账号

Event Description system.login.qrcode 收到二维码 system.login.slider 滑动验证码 system.login.device 设备锁 system.login.error 登录错误 system.online 上线 system.offline.kickoff 服务器踢下线 system.offline.network 网络错误导致下线 request.friend 好友申请 request.group.add 加群申请 request.group.invite 群邀请 request 全部请求 message.group 群消息 message.private 私聊消息 message.discuss 讨论组消息 message 全部消息 notice.friend.increase 好友增加 notice.friend.decrease 好友减少 notice.friend.recall 好友撤回 notice.friend.poke 好友戳一戳 notice.friend 好友通知 notice.group.increase 群员增加 notice.group.decrease 群员减少 notice.group.recall 群撤回 notice.group.poke 群戳一戳 notice.group.ban 群禁言 notice.group.admin 群管理变更 notice.group.transfer 群转让 notice.group 群通知 notice 全部通知 sync.message 私聊消息同步 sync.read 已读同步 guild.message 频道消息

Class: Group

所有的 notice.group 和 message.group 事件的上报数据中含有此实例 ( e.group 访问)

Method Description sendMsg() 发送消息 recallMsg() 撤回消息 setName() 设置群名 setAvatar() 设置群头像 muteAll() 禁言全员 muteMember() 禁言群员 muteAnony() 禁言匿名者 kickMember() 踢人 pokeMember() 戳一戳 setCard() 设置名片 setAdmin() 设置管理员 setTitle() 设置头衔 invite() 邀请好友 quit() 退群/解散 getAnonyInfo() 获取匿名身份 allowAnony() 允许/禁止匿名 getChatHistory() 获取聊天记录 markRead() 标记已读 getFileUrl() 获取群文件下载地址 shareMusic() 分享音乐 getMemberMap() 获取群员列表 getAvatarUrl() 获取群头像地址 pickMember() 获取一个群成员对象 getAtAllRemainder() 获取@全体剩余次数 renew() 刷新群资料

Property Description group_id 群号 name 群名 info 群资料 is_owner 我是否群主 is_admin 我是否管理 all_muted 是否全员禁言 mute_left 我的禁言剩余时间 fs 群文件系统

Class: User

Method Description sendMsg() 发送消息 recallMsg() 撤回消息 getSimpleInfo() 查询资料 getChatHistory() 获取聊天记录 markRead() 标记已读 getFileUrl() 获取离线文件下载地址 getAvatarUrl() 获取头像地址 asFriend() 获取作为好友的对象 asMember() 获取作为某群群员的对象 addFriendBack() 回添双向好友 setFriendReq() 同意好友申请 setGroupReq() 同意加群申请 setGroupInvite() 同意群邀请

Property Description user_id QQ号

Class: Friend

继承 User 的所有方法和属性

所有的 notice.friend 和 message.private 事件中含有此实例 ( e.friend 访问)

Method Description shareMusic() 分享音乐 setRemark() 设置备注 setClass() 设置分组 thumbUp() 点赞 poke() 戳一戳 delete() 删除

Property Description nickname 昵称 sex 性别 remark 备注 class_id 分组id class_name 分组名 info 好友资料

Class: Member

继承 User 的所有方法和属性

所有的 message.group 事件中含有此实例 ( e.member 访问)

Method Description setAdmin() 设置管理 setTitle() 设置头衔 setCard() 设置名片 kick() 踢群 mute() 禁言 poke() 戳一戳 addFriend() 加为好友 renew() 更新群员资料

Property Description group_id 群号 card 名片或昵称 title 头衔 is_friend 是否好友 is_owner 是否群主 is_admin 是否管理 mute_left 禁言剩余时间 group 所在群对象 info 群员资料

抽象类,用户和群的基类,里面的方法和属性都会被继承

Method Description uploadImages() 上传一批图片以备发送 uploadVideo() 上传一个视频以备发送 uploadPtt() 上传一个语音以备发送 makeForwardMsg() 制作合并转发消息以备发送 getForwardMsg() 解析合并转发消息 getVideoUrl() 获取视频下载地址

Property Description client 所在客户端对象

Class: Gfs

群文件系统

Method Description df() 查询使用空间 stat() 获取文件或目录属性 dir() 列出文件和目录 ls() dir的别名 mkdir() 创建目录 rm() 删除文件或目录 rename() 重命名文件或目录 mv() 移动文件 upload() 上传文件 download() 获取下载链接

Property Description group_id 群号 group 所在群对象 client 所在客户端对象

Class: Message

拥有子类: PrivateMessage, GroupMessage, DiscussMessage

Method Description serialize() 序列化一条消息 toString() 一种适合阅读的形式

Static Method Description deserialize() 反序列化一条消息

Property Description message_type 消息类别:群或私聊 sub_type 子类别 group_id 群号 from_id 发送者 to_id 接收者 anonymous 匿名者信息 auto_reply 是否自动回复 block 是否屏蔽 atme 是否atme atall 是否atall message 消息链 raw_message 消息摘要 sender 发送者 time 消息时间 seq 消息序号 rand 消息随机数 font 字体 source 引用回复的消息

Class: ForwardMessage

基本同 Message

Namespace: segment

const { segment } = require("oicq)

Method Description at() 创建at元素 face() 创建表情元素 image() 创建图片元素 flash() 创建闪照元素 video() 创建视频元素 record() 创建语音元素 xml() 创建xml元素 json() 创建json元素 share() 创建链接分享元素 location() 创建地点分享元素 poke() 创建戳一戳元素 bface() 创建bface元素 sface() 创建sface元素 mirai() 创建特殊元素

使用密码登录

首次登录建议使用扫码,因为使用密码可能需要处理滑动验证码,目前非手机环境的滑动无法通过。

登录几天后不会再弹出滑动验证码,此时建议改用密码登录,更加稳定。

const { createClient } = require ( "oicq" ) const client = createClient( 147258369 ) client.login( "password" )

其他: