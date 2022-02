Node.js client library for odoo ERP using xmlrpc.

Node version

Works better with NodeJS v11.16 and further

Installation

$ npm install odoo-xmlrpc

Methods

Usage

var Odoo = require ( 'odoo-xmlrpc' );

Configuration

var odoo = new Odoo({ url : <insert server URL>, port: <insert server Port (by default 80)>, db: <insert database name>, username: '<insert username>', password: '<insert password>' });

Logging in

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); });

Calling methods

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push( 'read' ); inParams.push( false ); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'check_access_rights' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Result: ' , value); }); });

List Records

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push([[ 'is_company' , '=' , true ],[ 'customer' , '=' , true ]]); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'search' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Result: ' , value); }); });

Pagination

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push([[ 'is_company' , '=' , true ],[ 'customer' , '=' , true ]]); inParams.push( 10 ); inParams.push( 5 ); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'search' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Result: ' , value); }); });

Count records

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push([[ 'is_company' , '=' , true ],[ 'customer' , '=' , true ]]); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'search_count' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Result: ' , value); }); });

Read records

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push([[ 'is_company' , '=' , true ],[ 'customer' , '=' , true ]]); inParams.push( 0 ); inParams.push( 1 ); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'search' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } var inParams = []; inParams.push(value); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'read' , params, function ( err2, value2 ) { if (err2) { return console .log(err2); } console .log( 'Result: ' , value2); }); }); });

Read records filtered by fields

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push([[ 'is_company' , '=' , true ],[ 'customer' , '=' , true ]]); inParams.push( 0 ); inParams.push( 1 ); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'search' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } var inParams = []; inParams.push(value); inParams.push([ 'name' , 'country_id' , 'comment' ]); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'read' , params, function ( err2, value2 ) { if (err2) { return console .log(err2); } console .log( 'Result: ' , value2); }); }); });

Listing record fields

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push([]); inParams.push([]); inParams.push([]); inParams.push([ 'string' , 'help' , 'type' ]); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'fields_get' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Result: ' , value); }); });

Search and read

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push([[ 'is_company' , '=' , true ],[ 'customer' , '=' , true ]]); inParams.push([ 'name' , 'country_id' , 'comment' ]); inParams.push( 0 ); inParams.push( 5 ); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'search_read' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Result: ' , value); }); });

Create records

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push({ 'name' : 'FFNew Partner' }) var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'create' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Result: ' , value); }); });

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push([ 3626 ]); inParams.push({ 'name' : 'NewFF Partner' }) var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'write' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Result: ' , value); }); });

Delete records

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push([ 3626 ]); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'unlink' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Result: ' , value); }); });

Inspection and introspection (ir.model)

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push({ 'name' : 'Custom Model' , 'model' : 'x_custom_model' , 'state' : 'manual' }); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'ir.model' , 'create' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } var inParams = []; inParams.push([]); inParams.push([]); inParams.push([]); inParams.push([ 'string' , 'help' , 'type' ]); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'x_custom_model' , 'fields_get' , params, function ( err2, value2 ) { if (err2) { return console .log(err2); } console .log( 'Result: ' , value2); }); console .log( 'Result: ' , value); }); });

Inspection and introspection (ir.model.fields)

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push({ 'name' : 'Custom Model' , 'model' : 'x_custom' , 'state' : 'manual' }); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'ir.model' , 'create' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } var inParams = []; inParams.push({ 'model_id' : value, 'name' : 'x_name' , 'ttype' : 'char' , 'state' : 'manual' , 'required' : true , }); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'ir.model.fields' , 'create' , params, function ( err2, value2 ) { if (err) { return console .log(err); } var inParams = []; inParams.push({ 'x_name' : 'test record' }); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'x_custom' , 'create' , params, function ( err3, value3 ) { if (err3) { return console .log(err3); } var inParams = []; inParams.push([value3]) var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'x_custom' , 'read' , params, function ( err4, value4 ) { if (err4) { return console .log(err4); } console .log( 'Result: ' + value4); }); }); }); }); });

Workflow manipulations

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push([[ 'customer' , '=' , true ]]); inParams.push([ 'property_account_receivable' , 'property_payment_term' , 'property_account_position' ]); inParams.push( 0 ); inParams.push( 1 ); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'res.partner' , 'search_read' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } var inParams = []; inParams.push({ 'partner_id' : value[ 0 ][ 'id' ], 'account_id' : value[ 0 ][ 'property_account_receivable' ][ 0 ], 'invoice_line' : [ 0 , False, { 'name' : "AAA" }] }); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'account.invoice' , 'create' , params, function ( err2, value2 ) { if (err2) { return console .log(err2); } var params = []; params.push(value2); odoo.exec_workflow( 'account.invoice' , 'invoice_open' , params, function ( err3, value3 ) { if (err3) { return console .log(err3); } console .log( 'Result: ' + value3); }); }); }); });

Report printing

odoo.connect( function ( err ) { if (err) { return console .log(err); } console .log( 'Connected to Odoo server.' ); var inParams = []; inParams.push([[ 'type' , '=' , 'out_invoice' ], [ 'state' , '=' , 'open' ]]); var params = []; params.push(inParams); odoo.execute_kw( 'account.invoice' , 'search' , params, function ( err, value ) { if (err) { return console .log(err); } if (value){ var params = []; params.push(value); odoo.render_report( 'account.report_invoice' , params, function ( err2, value2 ) { if (err2) { return console .log(err2); } console .log( 'Result: ' + value2); }); } }); });

License

Copyright 2016 Qazi Faisla Sami

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http :

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.