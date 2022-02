OData V4 Service modules - SQL Connector

Service OData v4 requests from an SQL data store.

Synopsis

The OData V4 SQL Connector provides functionality to convert the various types of OData segments into SQL query statements, that you can execute over an SQL database.

Potential usage scenarios

Create high speed, standard compliant data sharing APIs

Usage as server - TypeScript

import { createFilter } from 'odata-v4-sql' app.get( "/api/Users" , (req: Request, res : Response) => { const filter = createFilter(req.query.$filter); request.query( `SELECT * FROM Users WHERE ${filter.where} ` , function ( err, data ) { res.json({ '@odata.context' : req.protocol + '://' + req.get( 'host' ) + '/api/$metadata#Users' , value : data }); }); });

Advanced TypeScript example available here.

Usage ES5

var createFilter = require ( 'odata-v4-sql' ).createFilter; app.get( "/api/Users" , function ( req, res ) { var filter = createFilter(req.query.$filter); request.query(filter.from( "Users" ), function ( err, data ) { res.json({ '@odata.context' : req.protocol + '://' + req.get( 'host' ) + '/api/$metadata#Users' , value : data }); }); })

Supported OData segments