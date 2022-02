JayStack OData V4 Server

OData V4 server for node.js

Features

OASIS Standard OData Version 4.0 server

usable as a standalone server, as an Express router, as a node.js stream or as a library

expose service document and service metadata - $metadata

setup metadata using decorators or metadata JSON

supported data types are Edm primitives, complex types, navigation properties

support create, read, update, and delete entity sets, action imports, function imports, collection and entity bound actions and functions

support for full OData query language using odata-v4-parser filtering entities - $filter sorting - $orderby paging - $skip and $top projection of entities - $select expanding entities - $expand $count

support sync and async controller functions

support async controller functions using Promise, async/await or ES6 generator functions

support result streaming

support media entities

Controller and server functions parameter injection decorators

@odata.key

@odata.filter

@odata.query

@odata.context

@odata.body

@odata.result

@odata.stream

Example Northwind server