OData V4 Service modules - PostgreSQL Connector

Service OData v4 requests from a PostgreSQL data store.

Synopsis

The OData V4 PostgreSQL Connector provides functionality to convert the various types of OData segments into SQL query statements, that you can execute over a PostgreSQL database.

Potential usage scenarios

Create high speed, standard compliant data sharing APIs

Usage as server - TypeScript

import { createFilter } from 'odata-v4-pg' app.get( "/api/Users" , (req: Request, res : Response) => { const filter = createFilter(req.query.$filter); connection.query( `SELECT * FROM Users WHERE ${filter.where} ` , filter.parameters, function ( err, result ) { res.json({ '@odata.context' : req.protocol + '://' + req.get( 'host' ) + '/api/$metadata#Users' , value : result.rows }); }); });

Advanced TypeScript example available here.

Usage ES5

var createFilter = require ( 'odata-v4-mysql' ).createFilter; app.get( "/api/Users" , function ( req, res ) { var filter = createFilter(req.query.$filter); connection.query(filter.from( "Users" ), filter.parameters, function ( err, result ) { res.json({ '@odata.context' : req.protocol + '://' + req.get( 'host' ) + '/api/$metadata#Users' , value : result.rows }); }); })

Supported OData segments