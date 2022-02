OData v4 Parser

OData v4 parser based on OASIS Standard OData v4 ABNF grammar

How to build

Simply just use $ npm run build

Run TDD tests using $ npm run tdd

How to use

Parser functions:

var parser = require ( 'odata-v4-parser' ); parser.filter( "Title eq 'Article1'" );

Low-level functional:

require ( 'odata-v4-parser/lib/expressions' ).boolCommonExpr( new Uint8Array ( new Buffer( "contains(@word,Title)" )), 0 ); require ( 'odata-v4-parser/lib/json' ).arrayOrObject( new Uint8Array ( new Buffer( '{"a":1}' )), 0 ); require ( 'odata-v4-parser/lib/expressions' ).commonExpr( new Uint8Array ( new Buffer( 'Items/all(d:d/Quantity gt 100)' )), 0 );

TODO