Lazy load modules & components in AngularJS

Find all the documentation (and more) on https://oclazyload.readme.io





Key features

Dependencies are automatically loaded

Debugger friendly (no eval code)

The ability to mix normal boot and load on demand

Load via the service or the directive

Use the embedded async loader or use your own (requireJS, ...)

Load js (angular or not) / css / templates files

Compatible with AngularJS 1.2.x/1.3.x/1.4.x/1.5.x/1.6.x

Looking for help

I'm looking for contributors to help me maintain the code (I'm gonna switch to Angular 2 soon, and I won't be much more invested in Angular 1 & ocLazyLoad). If you're interested, send me a tweet @OCombe or an email: olivier.combe@gmail.com !