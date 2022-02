An Object.assign shim. Invoke its "shim" method to shim Object.assign if it is unavailable.

This package implements the es-shim API interface. It works in an ES3-supported environment and complies with the spec. In an ES6 environment, it will also work properly with Symbol s.

Takes a minimum of 2 arguments: target and source . Takes a variable sized list of source arguments - at least 1, as many as you want. Throws a TypeError if the target argument is null or undefined .

Most common usage:

var assign = require ( 'object.assign' ).getPolyfill(); var assign = require ( 'object.assign/polyfill' )();

Example

var assert = require ( 'assert' ); var target = { a : true }; var source1 = { b : true }; var source2 = { c : true }; var sourceN = { n : true }; var expected = { a : true , b : true , c : true , n : true }; assign(target, source1, source2, sourceN); assert.deepEqual(target, expected);

var target = { a : true , b : true , c : true }; var source1 = { c : false , d : false }; var sourceN = { e : false }; var assigned = assign(target, source1, sourceN); assert.equal(target, assigned); assert.deepEqual(assigned, { a : true , b : true , c : false , d : false , e : false });

delete Object .assign; var shimmedAssign = require ( 'object.assign' ).shim(); var shimmedAssign = require ( 'object.assign/shim' )(); assert.equal(shimmedAssign, assign); var target = { a : true , b : true , c : true }; var source = { c : false , d : false , e : false }; var assigned = assign(target, source); assert.deepEqual( Object .assign(target, source), assign(target, source));

var shimmedAssign = require ( 'object.assign' ).shim(); assert.equal(shimmedAssign, Object .assign); var target = { a : true , b : true , c : true }; var source = { c : false , d : false , e : false }; assert.deepEqual( Object .assign(target, source), assign(target, source));

Tests