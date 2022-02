README in: Indonesian README in: German README in: Hebrew README in: Spanish README in: Portuguese

Object GUI - Javascript Object Editor

Object GUI is your fully customizable Javascript Object GUI Editor

Usage

You can see a working sample here: https://codepen.io/matteobruni/pen/oNxNvja

Installation

HTML / Vanilla JS

You need to include these files:

CSS

https://cdn.jsdelivr.net/npm/object-gui@1.0.0-alpha.1/dist/css/object-gui.css

Javascript

https://cdn.jsdelivr.net/npm/object-gui@1.0.0-alpha.1/dist/js/object-gui.min.js

ES 6 Imports

import { Editor } from "object-gui" ;

CommonJS / Node.js

const Editor = require ( "object-gui" );

Usage