Westore - 更好的小程序项目架构

Object-Oriented Programming: Westore 强制小程序使用面向对象程序设计,开发者起手不是直接写页面,而是使用职责驱动设计 (Responsibility-Driven Design)的方式抽象出类、类属性和方法以及类之间的关联关系。

Westore 强制小程序使用面向对象程序设计,开发者起手不是直接写页面,而是使用职责驱动设计 (Responsibility-Driven Design)的方式抽象出类、类属性和方法以及类之间的关联关系。 Write Once, Use Anywhere(Model): 通过面向对象分析设计出的 Model 可以表达整个业务模型,开发者可移植 100% 的 Model 代码不带任何改动到其他环境,并使用其他渲染技术承载项目的 View,比如小程序WebView、小游戏、Web浏览器、Canvas、WebGL。

通过面向对象分析设计出的 Model 可以表达整个业务模型,开发者可移植 100% 的 Model 代码不带任何改动到其他环境,并使用其他渲染技术承载项目的 View,比如小程序WebView、小游戏、Web浏览器、Canvas、WebGL。 Passive View: Westore 架构下的 View 非常薄,没有参杂任何业务逻辑,只做被动改变。

Westore 架构下的 View 非常薄,没有参杂任何业务逻辑,只做被动改变。 Simple and Intuitive: Westore 内部使用 deepClone + dataDiff 换取最短路径 setData 和更符合直觉的编程体验,只需 update ,不需要再使用 setData 。

Westore 内部使用 deepClone + dataDiff 换取最短路径 和更符合直觉的编程体验,只需 ,不需要再使用 。 Testability: View 和 Model 之间没有直接依赖,开发者能够借助模拟对象注入测试两者中的任一方。

Westore 架构和 MVP(Model-View-Presenter) 架构很相似:

View 和 Store 是双向通讯,View 和 Store 互相引用

View 与 Model 不发生联系,都通过 Store 传递

Store 引用 Model 里对象的实例,Model 不依赖 Store

View 非常薄,不部署任何业务逻辑,称为"被动视图"(Passive View),即没有任何主动性

Store 非常薄,只复杂维护 View 需要的数据和桥接 View 和 Model

Model 非常厚,所有逻辑都部署在那里,Model 可以脱离 Store 和 View 完整表达所有业务/游戏逻辑

Store 层可以理解成 中介者模式 中的中介者,使 View 和 Model 之间的多对多关系数量减少为 0,负责中转控制视图对象 View 和模型对象 Model 之间的交互。

随着小程序承载的项目越来越复杂,合理的架构可以提升小程序的扩展性和维护性。把逻辑写到 Page/Component 是一种罪恶,当业务逻辑变得复杂的时候 Page/Component 会变得越来越臃肿难以维护,每次需求变更如履薄冰, westore 定义了一套合理的小程序架构适用于任何复杂度的小程序,让项目底座更健壮,易维护可扩展。

安装

npm i westore --save

npm 相关问题参考:小程序官方文档: npm 支持

Packages

项目 描述 westore westore 的核心代码 westore-example westore 官方例子 westore-example-ts westore 官方例子(ts+scss)

举个例子

开发如下图所示的重命名 app

按照传统的小程序开发三部曲:

写页面结构 wxml

写页面样式 wxss

写页面逻辑 js/ts

省略 wxml、wxss,js 如下:

Page({ data : { nickName : '' }, async onLoad() { const nickName = await remoteService.getNickName() this .setData({ nickName : nickName }) }, async modifyNickName(newNickName) { await remoteService.modifyNickName(newNickName) }, clearInput() { this .setData({ nickName : '' }) } })

需求开发全部结束。

使用 Westore 重构

定义 User 实体:

class User { constructor ({ nickName, onNickNameChange }) { this .nickName = nickName || '' this .onNickNameChange = onNickNameChange || function ( ) { } } checkNickName() { } modifyNickName(nickName) { if ( this .checkNickName(nickName) && nickName !== this .nickName) { this .nickName = nickName this .onNickNameChange(nickName) } } } module .exports = User

定义 UserStore:

const { Store } = require ( 'westore' ) const User = require ( '../models/user' ) class UserStore extends Store { constructor (options) { super () this .options = options this .data = { nickName : '' } } init() { const nickName = await remoteService.getNickName() this .user = new User({ nickName, onNickNameChange : ( newNickName )=> { this .data.nickName = newNickName this .update() await remoteService.modifyNickName(newNickName) } }) } async saveNickName(newNickName) { this .user.modifyNickName(newNickName) }, modifyInputNickName(input) { this .data.nickName = input this .update() } } module .exports = new UserStore

页面使用 UserStore:

const userStore = require ( '../../stores/user-store' ) Page({ data : userStore.data, onLoad() { userStore.bind( this ) }, saveNickName(newNickName) { userStore.saveNickName(newNickName) }, onInputChange(evt) { userStore.modifyInputNickName(evt.currentTarget.value) }, clearInput() { userStore.modifyInputNickName( '' ) } })

通用 Model 是框架无关的,对于这样简单的程序甚至不值得把这种逻辑分开,但是随着需求的膨胀你会发现这么做带来的巨大好处。所以下面举一个复杂一点点的例子。

贪吃蛇案例

游戏截图:

设计类图:

图中浅蓝色的部分可以在小程序贪吃蛇、小游戏贪吃蛇和Web贪吃蛇项目复用,不需要更改一行代码。

TodoApp 案例

应用截图:

设计类图:

图中浅蓝色的部分可以在小程序 TodoApp 和 Web TodoApp项目复用,不需要更改一行代码。

官方案例

官方例子把贪吃蛇和TodoApp做进了一个小程序目录如下:

├─ models │ └─ snake-game │ ├─ game .js │ └─ snake .js │ │ ├─ log .js │ ├─ todo .js │ └─ user .js │ ├─ pages │ ├─ game │ ├─ index │ ├─ logs │ └─ other .js │ ├─ stores │ ├─ game-store .js │ ├─ log-store .js │ ├─ other-store .js │ └─ user-store .js │ ├─ utils

详细代码点击这里

扫码体验:

原理

setData 去哪了?

回答 setData 去哪了? 之前先要思考为什么 westore 封装了这个 api,让用户不直接使用。在小程序中,通过 setData 改变视图。

this .setData({ 'array[0].text' : 'changed text' })

但是符合直觉的编程体验是:

this .data.array[ 0 ].text = 'changed text'

如果 data 不是响应式的,需要手动 update:

this .data.array[ 0 ].text = 'changed text' this .update()

上面的编程体验是符合直觉且对开发者更友好的。所以 westore 隐藏了 setData 不直接暴露给开发者,而是内部使用 diffData 出最短更新路径,暴露给开发者的只有 update 方法。

Diff Data

先看一下 westore diffData 的能力:

diff({ a : 1 , b : 2 , c : "str" , d : { e : [ 2 , { a : 4 }, 5 ] }, f : true , h : [ 1 ], g : { a : [ 1 , 2 ], j : 111 } }, { a : [], b : "aa" , c : 3 , d : { e : [ 3 , { a : 3 }] }, f : false , h : [ 1 , 2 ], g : { a : [ 1 , 1 , 1 ], i : "delete" }, k : 'del' })

Diff 的结果是:

{ "a" : 1 , "b" : 2 , "c" : "str" , "d.e[0]" : 2 , "d.e[1].a" : 4 , "d.e[2]" : 5 , "f" : true , "h" : [ 1 ], "g.a" : [ 1 , 2 ], "g.j" : 111 , "g.i" : null , "k" : null }

Diff 原理:

同步所有 key 到当前 store.data

携带 path 和 result 递归遍历对比所有 key value

export function diffData ( current, previous ) { const result = {} if (!previous) return current syncKeys(current, previous) _diff(current, previous, '' , result) return result }

同步上一轮 state.data 的 key 主要是为了检测 array 中删除的元素或者 obj 中删除的 key。

Westore 实现细节

提升编程体验的同时,也规避了每次 setData 都传递大量新数据的问题,因为每次 diff 之后的 patch 都是 setData 的最短路径更新。

所以没使用 westore 的时候经常可以看到这样的代码:

使用完 westore 之后:

this .data.a.b[ 1 ].c = 'f' this .update()

小结

从目前来看,绝大部分的小程序项目都把业务逻辑堆积在小程序的 Page 构造函数里,可读性基本没有,给后期的维护带来了巨大的成本,westore 架构的目标把业务/游戏逻辑解耦出去,Page 就是纯粹的 Page,它只负责展示和接收用户的输入、点击、滑动、长按或者其他手势指令,把指令中转给 store,store 再去调用真正的程序逻辑 model,这种分层边界清晰,维护性、扩展性和可测试性极强,单个文件模块大小也能控制得非常合适。

贡献者

License

MIT