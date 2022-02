NG-ZORRO TSLint

TSLint rules for NG-ZORRO.

Install

npm i nz-tslint-rules -D or yarn add nz-tslint-rules -D

Versions

NG-ZORRO TSLint Rules 8.x 0.800.x 9.x 0.900.x

Rules

This repository provides the following rules:

Rule name Configuration Description nz-secondary-entry-imports none Updates the import paths to secondary entry point

Migration to Secondary Entry

Using the current set of rules allows you to automatically migrate your project which uses primary entry to secondary entry.

import { NzAutocompleteModule, NzButtonModule, NzCardModule, NzTableModule, NzToolTipModule } from 'ng-zorro-antd' ; import { NzNoAnimationModule } from 'ng-zorro-antd' ; import { NzAutocompleteModule } from 'ng-zorro-antd/auto-complete' ; import { NzButtonModule } from 'ng-zorro-antd/button' ; import { NzCardModule } from 'ng-zorro-antd/card' ; import { NzTableModule } from 'ng-zorro-antd/table' ; import { NzToolTipModule } from 'ng-zorro-antd/tooltip' ; import { NzNoAnimationModule } from 'ng-zorro-antd/core/no-animation' ;

Note: This rule does not applicable if you use import { NgZorroAntdModule } from 'ng-zorro-antd' .

Use

Add this rule set in your tslint.json file.

{ "rulesDirectory" : [ "node_modules/nz-tslint-rules" ], "rules" : { "nz-secondary-entry-imports" : true } }

License

MIT