📖 Release Notes

Features

vue-mq module for Nuxt.js.

Setup

Add nuxt-mq dependency using yarn or npm to your project

dependency using yarn or npm to your project Add nuxt-mq to modules section of nuxt.config.js

{ modules : [ [ 'nuxt-mq' , { defaultBreakpoint : 'sm' , breakpoints : { sm : 450 , md : 1250 , lg : Infinity } } ] ]; }

using top level options

{ modules : [ [ 'nuxt-mq' ] ], 'mq' : { defaultBreakpoint : 'sm' , breakpoints : { sm : 450 , md : 1250 , lg : Infinity , } } }

Usage

Click here for all options and features of vue-mq.

Development

Clone this repository

Install dependencies using yarn install or npm install

or Start development server using npm run dev or with Node debugging on npm run dev-debug

License

MIT License

Copyright (c) Maarten Van Hoof

Credits