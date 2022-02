Nuxt LazySizes

LazySizes module for Nuxt.js

Features

Helps you integrate lazysizes loader

loader Allows you to easily set options through the module

Includes settings that can be used to extend the Nuxt build loader

Boosts your lighthouse score and overall performance 🔥

Provides a lightweight , fast and reliable solution

, and solution Supports options to enable additional plugins

Zero-config setup ready to go 🚀

Quick Start

Add nuxt-lazysizes dependency to your project

$ npm install --save-dev nuxt-lazysizes

Add nuxt-lazysizes to the buildModules section of nuxt.config.js

export default { buildModules : [ 'nuxt-lazysizes' ], lazySizes : { } }

That's it! Start developing your app ✨

Examples

💻 Here are some code examples

Basic usage

Lazysizes does not need any configuration. Add the class lazyload to your images/iframes in combination with a data-src and/or data-srcset attribute.

{ buildModules : [ 'nuxt-lazysizes' ], }

< img data-src = "/media/image.jpg" class = "lazyload" />

More info

Advanced usage (optional)

By default, loading images from the assets folder won't work without extra settings because lazysizes uses custom attributes for lazyloading.

< img :data-src = "require('~/assets/media/image.jpg')" class = "lazyload" />

✅ To fix this problem, the module provides extendAssetUrls option that can be used to extend the Nuxt build loader and define custom tags with new attributes:

{ buildModules : [ 'nuxt-lazysizes' ], lazySizes : { extendAssetUrls : { img : [ 'src' , 'srcset' , 'data-src' , 'data-srcset' ], source : [ 'src' , 'srcset' , 'data-src' , 'data-srcset' ], AppImage : [ 'source-md-url' , 'image-url' ], }, } }

After defining the extendAssetUrls option, loading images from the assets folder will work as expected 👌

Non-responsive example

< img data-src = "~/assets/media/image.jpg" class = "lazyload" />

Responsive example

< figure > < picture > < source data-srcset = "~/assets/media/image-md.jpg" media = "(min-width:700px)" /> < img data-src = "~/assets/media/image.jpg" class = "lazyload" /> </ picture > </ figure >

Custom component example

< AppImage source-md-url = "~/assets/media/image-md.jpg" image-url = "~/assets/media/image.jpg" />

Extra plugins (optional)

The module also supports options to enable additional plugins , so you can easily extend and adjust lazysizes to your needs.

By default, all plugins are set to false .

Plugins example

{ lazySizes : { plugins : { blurUp : true , nativeLoading : true , unveilhooks : true , parentFit : true , rias : true , optimumx : true , customMedia : true , bgset : true } } }

More info

Options

Lazysizes automatically detects new elements with the class lazyload so you won't need to call or configure anything in most situations.

Default options

{ lazySizes : { extendAssetUrls : undefined , plugins : { blurUp : false , nativeLoading : false , unveilhooks : false , parentFit : false , rias : false , optimumx : false , customMedia : false , bgset : false }, lazyClass : 'lazyload' , loadedClass : 'lazyloaded' , loadingClass : 'lazyloading' , preloadClass : 'lazypreload' , errorClass : 'lazyerror' , autosizesClass : 'lazyautosizes' , fastLoadedClass : 'ls-is-cached' , iframeLoadMode : 0 , srcAttr : 'data-src' , srcsetAttr : 'data-srcset' , sizesAttr : 'data-sizes' , minSize : 40 , customMedia : {}, init : true , expFactor : 1.5 , hFac : 0.8 , loadMode : 2 , loadHidden : true , ricTimeout : 0 , throttleDelay : 125 } }

More info

Blur-Up plugin

Default: false

{ lazySizes : { plugins : { blurUp : true }, blurUpClass : 'ls-blur-up-img' , blurUpLoadingClass : 'ls-blur-up-is-loading' , blurUpInviewClass : 'ls-inview' , blurUpLoadedClass : 'ls-blur-up-loaded' , blurUpLoadedOriginalClass : 'ls-original-loaded' } }

More info

Native loading plugin

Default: false

{ lazySizes : { plugins : { nativeLoading : true }, nativeLoading : { setLoadingAttribute : false , listenerMap : { focus : 1 , mouseover : 1 , click : 1 , load : 1 , transitionend : 1 , animationend : 1 , scroll : 1 , resize : 1 }, disableListeners : undefined } } }

More info

Unveilhooks plugin (data-bg)

Default: false

{ lazySizes : { plugins : { unveilhooks : true }, } }

More info

Parent-fit plugin

Default: false

{ lazySizes : { plugins : { parentFit : true }, } }

More info

Rias plugin (Responsive image as a service / Responsive image on demand)

Default: false

{ lazySizes : { plugins : { rias : true }, rias : { prefix : '' , postfix : '' , srcAttr : 'data-src' , absUrl : false , modifyOptions : noop, widthmap : {}, ratio : false , traditionalRatio : false , aspectratio : false , widths : [] } } }

More info

Optimumx plugin

Default: false

{ lazySizes : { plugins : { optimumx : true }, } }

More info

CustomMedia plugin

Default: false

{ lazySizes : { plugins : { customMedia : true }, customMedia : {} } }

More info

Bgset plugin

Default: false

{ lazySizes : { plugins : { bgset : true }, } }

More info

License

LazySizes

MIT License

Copyright (c) Alexander Farkas

Nuxt LazySizes Module

MIT License

Copyright (c) Ivo Dolenc